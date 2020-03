Coronavirus a Napoli, la quarantena di Ferrigno: «Il virus mi ha tolto un amico, sogno il ritorno alla nostra vecchia vita»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In bottega a creare i suoi pastori ricercati in tutto il mondo non ci va da settimane. Le figurine di terracotta mancano a, gli manca pure la vita di strada nel muro umano di San Gregorio Armeno: «Nella storia di Napoli non è mai successo che le botteghe di San Gregorio chiudessero tutte assieme per un tempo così lungo. Mai, nemmeno nei tempi più cupi». Scaccia la tristezza con il calore della famiglia, cancella le preoccupazioni future con una personale ricetta di felicità.«Resto in casa, credo che sia l'unica cosa saggia da fare in questo momento. E comunque sì, ho paura di questa malattia, soprattutto perché non voglio che i miei cari possano essere contagiati».«No, ma penso che io sono stato in mezzo alla gente anche nei giorni in cui il virus si diffondeva. Adesso sono preoccupato anche di abbracciare i miei familiari».«Non ci riesco».«La malattia mi fa paura, quello che verrà dopo, invece non mi spaventa».«Io, invece, non la vedo così. Chiedo scusa a chi ha studiato e ha fatto queste previsioni ma io vedo una prospettiva completamente diversa, quella che nasce dalla vita di strada, non dagli studi sui libri».«No, per carità. Io non contesto niente, però facciamo una scommessa: entro una settimana dalla riapertura delle strade e delle case, il centro storico sarà di nuovo stracolmo di persone».«Conosco la gente, so che quando tutto questo sarà finito avrà solo voglia di ricominciare dal punto in cui tutto è stato sospeso».«Io sono fiducioso. Nei momenti di difficoltà cresce la solidarietà. Ho la certezza che nessuno verrà abbandonato al proprio destino. E so pure che se qualcuno si troverà in difficoltà qui, nella mia Napoli, troverà forza e tenacia per rialzarsi subito».«Scusi se lo ripeto, ma io non vengo da Marte, sono uno che vive per strada e conosce le persone, le disperazioni e le difficoltà. E siccome conosco queste cose io posso dire con cognizione di causa che Napoli saprà tornare subito grande, riprenderà a correre senza fermarsi».«Mi dedico alla famiglia, alle piccole cose, alla gioia di stare insieme che avevo perduto come tutti gli altri. Forse ha ragione chi dice che questi giorni ci cambieranno: sarà un cambiamento positivo, capiremo che correre non serve a niente».«No, non scherziamo. Non si esce, non si deve uscire. La bottega sta lì e sta bene. Adesso dobbiamo pensare a noi e a chi amiamo».«Sa cos'è? Proprio stamattina (ieri mattina n.d.r.) ho saputo della morte di un caro amico aggredito dal virus. Era un cliente che con il tempo è diventato amico vero e sincero. Io penso a lui, alla giovialità di quell'uomo, al fatto che nel giro di pochi giorni è morto per colpa del virus, poi mi guardo intorno e mi dico sei fortunato perché tutti i tuoi cari stanno bene. Ecco tutto».«Stiamo a casa. Quando potremo uscire ci rimboccheremo le maniche tutti insieme e sarà come se non fosse accaduto nulla. Però adesso stiamo in casa».