Coronavirus a Napoli, Laura allieva cardiologa in corsia: «Io, neo assunta darò il massimo anche se ho paura»

«Voglio esserci per chi ne ha bisogno». La voce di Laura Vocciante è carica di emozione mentre racconta il suo secondo giorno nel reparto Covid-19 dell'ospedale Loreto Mare. La 36enne, specializzanda al terzo anno in Cardiologia, nel policlinico Federiciano, ha accettato il reclutamento proposto al personale dell'Asl Napoli 1 per fronteggiare l'emergenza. La giovane dottoressa ammette di «non aver avuto esitazioni nella scelta» ma, allo stesso tempo, racconta le paure con cui combatte ogni giorno.



«La scuola di specializzazione ci ha dato la possibilità di offrire la nostra disponibilità e ho subito aderito, perché sentivo di voler dare il mio contributo. Successivamente, ho ricevuto una telefonata alle 10 del mattino per la conferma della presa in carico della mia disponibilità dove mi comunicavano che se avessi accettato, mi sarei dovuta presentare alle 14 per firmare un contratto semestrale. È stata una decisione rapida ma non avventata, ho pensato a tutto, anche alle conseguenze della mia scelta su chi mi sta intorno».

Cosa l'ha spinta ad accettare?

«Ho sempre voluto fare il medico. A 25 anni, ero fisioterapista con un master in Osteopatia ma continuavo a desiderare di approfondire le mie conoscenze in campo medico. Non mi sono fermata e ho cominciato l'Università, riuscendo a concludere la mia prima sfida, quella con la mia volontà. Ora la sfida in campo è reale, riguarda la vita e la salute di tutti e non intendo tirarmi indietro. Sono pronta a dare il massimo perché amo quello che faccio e non desidero altro che aiutare chi sta soffrendo».

Come sono i primi giorni nel reparto Covid-19?

«Mi trovo nell'ex reparto di Medicina, destinato ad accogliere tutti i pazienti che non necessitano della terapia intensiva. Sono stata formata con un percorso specifico che riguarda tutta la preparazione nell'ambito del Covid-19. La fase più delicata è la svestizione perché in quel momento rischiamo potenzialmente il contagio, infatti la eseguiamo con un osservatore, cioè un collega che controlla eventuali sbagli o dimenticanze, oppure davanti lo specchio».

Che rapporto ha con i pazienti?

«Da oggi comincia l'accoglienza vera e propria per la quale siamo equipaggiati con il livello massimo dei dispositivi di protezione. Con tuta, visiera e calzari, i pazienti riusciranno a vedere solo i miei occhi ma, se ci penso, è stato così anche nell'attività di reparto ordinaria che ho fatto in passato. Quando incroci gli occhi del paziente, c'è un momento dove non sei più un medico e gli occhi che guardi potrebbero essere quelli di tua mamma, tuo padre o di qualcuno che ami. Quello mi continuerà ad accadere».

Come affronta la paura?

«Come tutti gli altri sanitari, mi porto dietro preoccupazioni e dubbi perché non siamo e non ci sentiamo supereroi. Però non mi faccio sopraffare dalle difficoltà perché ho voglia di combattere e sconfiggere insieme ai colleghi, questa terribile emergenza. Rispetto ad altri, mi sento fortunata perché non corro il rischio di contagiare i miei familiari. Sono ischitana ma vivo a Procida e da tempo, mi sono stabilita da sola a Napoli. La solitudine è un modo per difendere chi amo in questo momento e quando ho bisogno di sfogarmi, chiamo a turno i miei amici a cui raccomando di stare a casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA