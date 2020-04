Coronavirus a Napoli, le librerie si preparano alla riapertura con le sanificazioni

Sono soddisfatti per la riapertura e fanno sapere di aver preso tutte le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza dei clienti. I gestori delle librerie non nascondono l’entusiasmo ed iniziano a tirare su le saracinesche, per effettuare le prime sanificazioni e le pulizie di locali e depositi. Una serie di operazioni necessarie a farsi trovare pronti per la ripartenza del prossimo lunedì.

«Questa chiusura – afferma il presidente della sezione napoletana dell’ ALI (Associazione Librai Italiani) Gianfranco Lieto – ha dato una brutto colpo ad un settore che già era in difficoltà. Un comparto che mai come in questo momento risente di una crisi da cui sarà difficile riprendersi. Speriamo che – anche a seguito delle nostre rassicurazioni – si possa ripartire con ritrovato slancio e sicurezza da parte dei clienti. Siamo pronti con guanti, mascherine e visiere a garantire la sicurezza di tutti. Inoltre abbiamo anche proposto alla regione di servire la clientela all’esterno, per locali di quaranta metri quadri o di grandezze inferiori».



Quello della fiducia della clientela però non è l’unico problema. A preoccupare gli imprenditori c’è anche la concorrenza sleale di quest’ultimo mese e mezzo.

«I nostri articoli così come quelli di cartoleria – conclude Lieto – si trovano e sono stati disponibili, dall’inizio di Marzo ad oggi, nei grandi magazzini e nei supermercati. Questo ancora adesso ci mette in difficoltà e crediamo che le misure adottate non siano state efficaci. In ogni modo siamo felici dalla decisione della regione Campania a cui chiediamo di rimanerci vicino. Vogliamo che la cultura sia alla base di questa ripartenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA