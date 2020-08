Covid a Napoli, il liceo Pagano-Bernini si sdoppia in due scuole: «Qui troppe iscrizioni»

Antonio Curzio da un anno dirige l'Istituto Pagano-Bernini a Chiaia, dopo undici anni all'Istituto Falcone di Pozzuoli. Laurea in studi classici, passione per archeologia e scrittura (è autore di numerosi saggi sugli antichi mestieri della storia napoletana), ma soprattutto attento insegnante prima, e preside poi: al centro la qualità della didattica dei suoi studenti. E non a caso, poco dopo l'insediamento al Pagano-Bernini, avendo appurato che in quest'ultimo anno il numero degli iscritti era piuttosto alto, ne ha chiesto - ottenendolo - lo sdoppiamento. Dal prossimo anno riavremo, quindi, due istituti: il Pagano di via Andrea d'Isernia e il Bernini di via Arco Mirelli che dal primo settembre guiderà Diego Guerra Puricelli. In queste settimane sta pianificando la riapertura in sicurezza del 14 settembre come tutti i dirigenti scolastici italiani, non senza abbandonare la convinzione che una ripartenza a fine settembre, inizio ottobre, sarebbe stata più giudiziosa, soprattutto in vista dei ritardi nelle consegne degli essenziali banchi singoli e della temuta seconda ondata prevista proprio per metà settembre.

Il Pagano ha aule sufficientemente ampie da contenere lo stesso numero di studenti per classe di sempre, mantenendo il distanziamento richiesto dal Cts. «Ovviamente con i banchi singoli, altrimenti saranno guai per me come per tutti i dirigenti se non otterremo in tempo queste essenziali suppellettili con cui abbiamo pianificato le classi» spiega Curzio. Al Bernini, che Curzio ha organizzato insieme al nuovo dirigente Puricelli, le aule invece sono piuttosto piccole. «Si tratta di uno splendido edificio storico, un ex convento, quindi le aule non sono sufficientemente ampie per contenere tutti gli studenti. Ma grazie all'intervento di Città Metropolitana, e a un quarto dei fondi destinati alla scuola, siamo riusciti con interventi edili a ricavare altro spazio, semplicemente intervenendo su piccoli tramezzi». Risultato: ben tre aule in più e Dad scongiurata «anche se non demonizzo affatto, come altri, questo metodo didattico che invece su talune materie si è dimostrato molto efficace». Di banchi ne occorrono 900 «che non sappiamo quando arriveranno. Nel frattempo gli studenti useranno le mascherine e il banco doppio, ma il distanziamento con banco singolo ci garantisce superiori misure di tutela».



Nonostante i grandi sforzi, all'Istituto Pagano l'anno scolastico partirà con quattro giorni in presenza per tutte le classi, poi con turnazioni di un solo giorno a classe si farà didattica sul territorio «coerente con il piano di studi, quindi non uscite culturali fini a se stesse, ma connesse a ciò che i ragazzi stanno studiando in aula». Si studia Giotto? Ecco allora gli itinerari giotteschi a Napoli. Si studia la cultura greca? Si trascorrerà una giornata nel Museo archeologico nazionale. «Solo eccezionalmente si farà lezione online, ma sempre su temi precisi che possono essere accompagnati da tour virtuali in musei nazionali o esteri, per esempio, con la classe tutta a casa e i docenti in una postazione a scuola adeguatamente fornita di strumenti digitali, grazie a un acquisto consistente di materiali».

Altra spesa affrontata è l'acquisto di uno scanner che esegue un riconoscimento facciale di docenti e studenti. «È un sistema di rivelazione automatica facciale che impiega un minuto massimo a persona, necessario perché ho solo un ingresso e con questo metodo azzero i tempi di appello e timbratura del cartellino». Ma restano i timori di una riapertura bluff come accaduto a Carnevale, per la seconda ondata ipotizzata a metà settembre. «Apriremo tutti in presenza il 14 settembre, ne sono certo, ma su una polveriera. Se ci sarà anche un solo caso in una sola scuola, rischiamo di chiudere tutti. Ho calcolato che solo al Pagano tra docenti, studenti e loro famiglie ho una città di 10-15mila abitanti, quasi tutti che girano su mezzi pubblici. Per me è affrettato il rientro a scuola in presenza il 14 settembre ma almeno due settimane dopo, magari trascorse a ripetere il programma studiato con Dad, con banchi singoli per tutti e nessun positivo al Covid».

