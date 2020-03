Coronavirus a Napoli, il sacrificio di Lino: «Io infermiere al Cotugno, mia moglie al Monaldi: viviamo in corsia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per favore, dite a mio figlio che gli voglio bene». Sono quasi come le ultime volontà quelle che uno dei tanti pazienti anziani affida agli infermieri che lo assistono all'ospedale Cotugno, poco prima di essere intubato. «È un momento toccante per noi ed è difficile trattenere le lacrime, perché se c'è una cosa che ho imparato da questa pandemia è la grande umanità che ciascuno di noi prima non sapeva nemmeno di avere»., ha 46 anni, una moglie (che lavora al Monaldi), due figli e da vent'anni lavora come infermiere all'ospedale Cotugno. Turni di lavoro massacranti, niente più riposi, notti consecutive e qualche volta nemmeno il tempo di tornare dalla propria famiglia, pur di rimanere ad assistere gli ammalati ricoverati per Coronavirus.. Così equipaggiato Lino si prepara a uscire dalla stanza della vestizione per raggiungere il reparto dove ci sono i malati di Covid-19. «Sono tutti i dpi (dispositivi di protezione individuale) che da protocollo dobbiamo indossare prima di andare dai pazienti». Se all'inizio tutto sembrava arduo ma non impossibile da gestire, oggi tra le corsie del Cotugno medici, infermieri e operatori socio-sanitari lavorano il doppio di quel che hanno fatto finora a causa della pandemia che ha messo il personale in affanno. Tra le risorse che non si risparmiano di fronte all'emergenza ogni giorno c'è Romano, in forza al reparto Terza Divisione.«Riusciamo a tornare a casa dopo il lavoro - spiega - ma non è raro che possa accadere il contrario. Se prima l'orario era 7-14, adesso è 7-21. Più le notti anche per due giorni di seguito. All'inizio eravamo in 3 per 5 turni. Ora siamo in 4 per ogni turno, a cui si aggiungono 4 Oss, ma nessuno si tira indietro e spesso non si torna a casa per paura di contagiare anche i nostri familiari». Se il rischio maggiore infatti è quello che il virus si possa diffondere tra medici, infermieri e altri operatori sanitari, lo è ancora di più quando si lascia l'ospedale. «Io ho due figli di 13 e 16 anni e non me lo perdonerei. Allora ognuno di noi prima di andare via fa una doccia e lascia gli abiti sul luogo di lavoro». Attualmente nella Terza Divisione i pazienti affetti da Coronavirus sono passati da 7 a 16 («2 per stanza»): «La prima settimana non ci aspettavamo fosse così drammatica. Gli esperti dicevano che non era altro che un'influenza più pesante. E con i primi casi è andata abbastanza liscia: tutti giovani, in buona salute, asintomatici, con appena qualche linea di febbre e qualche piccolo colpo di tosse. Poi i casi sono aumentati e sono arrivati pazienti di età più avanzata, tutti con ossigeno e altre patologie di base.». Ma l'aspetto più drammatico e triste è che «molti sono anziani (diabetici, cardiopatici e con Alzheimer) e quando stanno per essere intubati, nella fase più acuta, ossia quella della polmonite interstiziale, sono coscienti. Il momento più duro è quando si affidano a noi per far sapere ai loro familiari che li amano e per noi è difficile non farsi prendere dall'emozione. Siamo il loro unico contatto con il mondo esterno».