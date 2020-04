Spacciatore arrestato nel parco Verde di Caivano: scatta anche la multa per violazione norme Covid

Gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, all'esterno di uno stabile del Parco Verde di Caivano hanno notato un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa da un’aiuola, l’ha consegnata ad un uomo in cambio di denaro.

Lo spacciatore, alla loro vista, ha tentato la fuga disfacendosi di alcuni involucri ma è stato bloccato e trovato in possesso di 60 euro mentre i poliziotti hanno recuperato 3 stecche di hashish del peso di circa 4 grammi. Giosuè Maione, 24enne di Caivano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sanzionato perché inottemperante alla normativa finalizzata a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. © RIPRODUZIONE RISERVATA