Coronavirus a Napoli: «Dalle tracce di virus nelle fogne la mappa dei contagi»

Seguire le tracce dell'Rna del Covid-19 nei reflui fognari e attraverso la mappa dei collettori stringere il cerchio attorno ai portatori del Coronavirus. L'idea è di Fausto Passariello, medico chirurgo internista, presidente della Fondazione Vasculab. In un articolo pubblicato su una rivista scientifica di settore (Journal of Theoretical and Applied Vascular Research) Passariello richiama uno studio francese in cui la presenza del Coronavirus è stata individuata attraverso le particelle virali rilasciate nei reflui putridi di Parigi. «Il 17 aprile scorso - ricorda l'esperto - è apparso su MedRXiv un lavoro ripreso dal British Medical Journal in cui emerge una significativa correlazione, a Parigi, tra curve di contagio e livelli di dosaggio della carica virale nelle acque reflue urbane. Il virus è stato estratto con la reazione a catena della polimerasi, ossia la stessa tecnica utilizzata per il test di positività con i tamponi nasofaringei». Una tecnica che aprirebbe nuovi scenari nella vigilanza epidemica di Covid-19 superando anche lo scoglio degli asintomatici.

L'assunto di partenza, di questa nuova possibilità di indagine, è il dato ormai certo che il virus Sars Cov 2 infetti le cellule intestinali (da cui l'alta frequenza di sintomi di esordio a carico dell'apparato digerente) e che possa essere pertanto rintracciato nel materiale fecale. «Wurtzer e altri autori, che lavorano presso Eau de Paris e l'Université Sorbonne - dice ancora Passariello - sottolineano come la curva della carica virale preceda di pochi giorni il contagio clinico con un promettente valore predittivo». I prelievi a Parigi sono stati effettuati per circa un mese e due volte alla settimana nei canali fognari di una specifica zona. Il metodo è a basso costo e dalle esperienze in altri Paesi la carica virale rilevata rende possibile stimare il numero assoluto di infezioni future. Analoghi studi su più vasta scala sono stati condotti in Australia. Il metodo consentirebbe il controllo di una vasta comunità anche di milioni di abitanti.



Lo scenario disegnato da Passariello si adatta perfettamente alla realtà napoletana. «Napoli sotterranea - ricorda - è da tempo un'attrazione turistica ma pochi conoscono la Napoli sotterranea moderna che corre sotto il manto stradale e sotto ogni strada. Una pianta che è quasi identica a quella delle strade in superficie e con lo stesso identico nome». Una mappa redatta minuziosamente edificio per edificio, come sanno bene i tecnici che si occupano della manutenzione degli impianti. I segugi molecolari potrebbero risalire - dopo aver individuato le tracce della carica virale nei collettori più ampi - a collettori più piccoli giungendo fino ai singoli edifici all'interno dei quali effettuare poi esami sierologici e tamponi a tappeto sugli abitanti e tracciare così i contatti dei positivi.

«Questa strategia - conclude Passariello - potrebbe affiancare quella già esistente dei test di sieroplevalenza e dei tamponi in luoghi e categorie a rischio ovvero con l'uso della App Immuni». Allargando lo sguardo all'Italia un'analoga conoscenza della rete fognaria è probabile sia presente sull'intero territorio italiano per cui il metodo potrebbe essere applicato quasi ovunque con un enorme risparmio di tempo e denaro con la certezza di un monitoraggio più accurato e convincente per ridurre il contenimento sociale. Inoltre il riscontro di positività nei collettori di un'area urbana potrebbe convincere con argomenti inconfutabili la popolazione di quell'area a osservare le regole. «In ultimo - ricorda Passariello - il monitoraggio delle infezioni (non solo Covid-19) e delle tossicodipendenze a partire dalle acque reflue potrebbe essere un fiore all'occhiello della sanità italiana risollevatasi dopo la pandemia, uno dei momenti più bui della sua storia». Del resto in Australia è già operativo un controllo simile per monitorare l'uso di droghe illegali. Il metodo insomma potrebbe facilmente entrare in uso su ampia scala e in circa un mese affiancare un servizio già completamente organizzato per la tossicodipendenza. Il monitoraggio delle infezioni (non solo Covid-19) e delle tossicodipendenze a partire dalle acque reflue potrebbe essere un fiore all'occhiello della Sanità campana che ha già dato prova di sé durante la fase critica della pandemia.

