Coronavirus a Napoli, il sacrificio di Mario: «Da otto giorni in ospedale ma ai pazienti provo a regalare anche sorrisi»

«Dottò, ma quale cattiva persona? O' virus è n'omm e m...». È stato il commento di un anziano arrivato in ospedale per una frattura a dargli l'idea dello slogan contro il Coronavirus da scrivere su camici, divise e tute indossate dal personale sanitario. Un modo per scacciare l'incubo della pandemia anche con una punta di sarcasmo. Il resto lo ha fatto lui, Mario Guarino, responsabile del pronto soccorso e del reparto di Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza all'ospedale dei Colli Cto. Cinquantasei anni, sposato e padre di due figli («uno di 17 e l'altra di 23, che doveva laurearsi in scienze politiche la scorsa settimana»), Guarino è uno dei medici che stanno supportando con l'ausilio del personale infermieristico e socio-sanitario gli ospedali in affanno come il Cotugno. «Non torno a casa da otto giorni, ma non siamo eroi. Poco si sa però in questi giorni del lavoro che viene fatto dagli altri presidi sanitari come il nostro per evitare che i pazienti arrivino in terapia intensiva», dice.



Tre pazienti nel pronto soccorso («quelli cosiddetti instabili, cioè altamente critici perché con parametri vitali molto alterati»); altri tre nel secondo pronto soccorso attivato in questi giorni di emergenza e dedicato ai casi sospetti nei locali della palestra di fisiokinesiterapia («dove ci sono invece quelli stabili, vale a dire valutati al pre-triage e inseriti in un percorso pulito»); infine un reparto, dove ci sono sei pazienti in isolamento in tre stanze, «con oltre un metro e mezzo di distanza l'uno dall'altro», spiega Guarino. «, proprio per fronteggiare l'emergenza ed evitare il collasso delle altre strutture già in affanno». Ma in che modo vengono curati e assistiti i pazienti affetti (o presunti tali) da Coronavirus al Cto? «A parte le tecniche di ventilazione e ossigenazione - spiega il primario - abbiamo attivato percorsi dedicati per valutare se il soggetto è effettivamente a rischio. Anzitutto in base a un dato epidemiologico, che però sta perdendo di significato perché se la persona arriva da Bari o da Milano non ha più importanza: ormai è pandemia». Poi ci sono i parametri vitali - aggiunge - quindi la frequenza respiratoria, la saturazione (quanto il paziente è saturo di ossigeno e sangue) e la temperatura. Infine si effettua un'ecografia del torace che ha un ruolo fondamentale in questi pazienti perché, a differenza della tac, può essere fatta a letto, con un apparecchio dedicato e in una stanza isolata».. Così equipaggiato il personale medico e infermieristico del pronto soccorso e del reparto di Medicina d'urgenza del Cto assiste i pazienti sospetti e accertati affetti da Coronavirus. «Prima dell'emergenza eravamo 14 unità - sottolinea Guarino - ora siamo in 17, dato che si sono aggiunti tre specializzandi del quarto e quinto anno che l'azienda ha assunto a tempo determinato in base all'ultimo decreto regionale di pochi mesi fa. Senza contare il fondamentale supporto degli operatori socio-sanitari che ci coadiuvano ogni giorno». Sotto pressione per le continue emergenze (tra cui una donna di 84 anni per la quale si attende l'esito del tampone), lo staff della Medicina d'urgenza non si risparmia: «Lavoriamo oltre 12 ore al giorno, sono sospesi riposi e ferie e se c'è da tornare al mattino dopo aver fatto il turno di sera nessuno si tira indietro». Per combattere ansia e preoccupazioni Guarino ha realizzato un video dal nome simbolico, Mascherina: «è un racconto di 3 minuti con le nostre foto sulla realtà che prima non vedevamo. Questo momento ci servirà da lezione per capire che l'essere solidali va oltre il senso che tutti percepiamo».