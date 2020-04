Coronavirus a Napoli, mascherine da cantiere in ospedale: è rivolta a Boscotrecase

Mascherine «da cantiere» e dispositivi di protezione individuale non idonei per lavorare in un centro Covid e a contatto con i pazienti in terapia intensiva e sub intensiva. Tornano le proteste degli operatori al Covid Hospital di Boscotrecase dove, dopo una tregua di qualche giorno, c'è fibrillazione mentre sale il bollettino dei decessi. In sole 24 ore, infatti, quattro pazienti sono morti al Sant'Anna di Boscotrecase dove alle 14 gli operatori e i sindacati hanno dichiarato stato di agitazione per mancanza di dispositivi adatti. «Ci mandano al massacro spiegano da giorni la direzione ci invia mascherine non adatte a proteggerci e così rischiamo di contagiarci tutti e di infettare le nostre famiglie». Sarebbe stato acquistato, dicono in ospedale, un carico di mascherine blu non conformi, poi ritirate dopo il rifiuto a utilizzarle. «Ma adesso vogliono farci indossare queste altre bianche e sottili che si utilizzano nei cantieri per proteggere gli operai dalle polveri e non sono a protezione biologica», è la protesta. I sindacati alzano il tiro: «Dopo nostre sollecitazioni di chiarimenti per segnalazione di mascherine fornite ai lavoratori del Covid Hospital non conformi si legge in una nota di Cgil-Cisl e Uil si è giunti al momento in cui lo smonto nei reparti non è più garantito». I sindacati parlano di «mancanza di coscienza e responsabilità dei vertici» che si manifesta in «uno scaricabarile» e sottolineano «la mancanza di un parere di idoneità dell'Uoc Abs».



Dopo due ore di tensione, la direzione è riuscita a reperire mascherine adatte agli operatori che dovevano iniziare a lavorare e la protesta si è fermata, ma il timore è che, essendo pochi i dispositivi disponibili, stamattina si ripresenti lo stesso problema. Dopo aver rifiutato le mascherine blu, infatti, gli operatori denunciano di essere stati dotati di mascherine bianche e sottili sulla cui etichetta si legge «campo di applicazione: adatto per la protezione da particelle Pm2,5, cibo, prodotti chimici, polvere di carbone, polveri di cemento, residui di metallo, fusione e lavorazione manifatturiera». Quindi mascherine da cantiere e non da ospedale, né tantomeno da centro Covid. «Basta - si legge ancora nella nota dei sindacati senza i dovuti Dpi noi non ci stiamo al gioco al massacro come al San Leonardo, chi ha fatto erroneamente acquisti di materiale inadatto si prenda le proprie responsabilità». Il direttore sanitario del Covid Hospitalrassicura: «È stata acquistata una partita che non abbiamo distribuito, perché siamo in attesa della documentazione. Le mascherine che ci servono le abbiamo».Intanto, tra alti e bassi, sono partiti lavori per ulteriori 12 posti terapia intensiva. La consegna del nuovo reparto è prevista per il prossimo 30 aprile. Ventimila gli euro di penale a carico della ditta per ogni giorno di ritardo nella consegna. Attivata, inoltre, la tecnica dell'ultrafiltrazione, con particolare riferimento ai pazienti in condizioni critiche. «Si tratta di una metodica di altissimo livello dicono dall'Asl Na 3 - che consente di aiutare la funzionalità renale e alleggerire lo sforzo cardiaco nella fase critica della malattia».