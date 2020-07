Coronavirus a Napoli, Mattarella scrive ai due gemelli: «Mamma aiuta i malati, è coraggiosa»

«Lei è un presidente fichissimo e le vogliamo un mondo di bene». Così Giovanni e Francesca Di Palma, due gemelli di 10 anni residenti a Vico Equense, concludono la loro lettera inviata a fine maggio al presidente Sergio Mattarella. Un testo di due pagine e un disegno indirizzati alla più alta carica della Repubblica italiana con lo scopo di fare una sorpresa alla loro mamma, Fiorentina Vanacore, tanto «buona e coraggiosa da meritare un premio». Obiettivo pienamente raggiunto. A casa Di Palma, infatti, è arrivata la risposta a firma del presidente Mattarella, teneramente colpito dalla semplicità delle parole dei bambini. «Vi ringrazio molto per la vostra lettera scrive il presidente - e vi prego di trasmettere alla vostra mamma il mio grande apprezzamento per il suo coraggio e la dedizione a chi è sofferente. Certo che il premio più grande sia, per lei, quello che giorno per giorno le date voi, con il vostro affetto». E non sono mancati nemmeno i ringraziamenti per il ritratto. «Grazie per il bel disegno e per l'abbraccio che ricambio affettuosamente» conclude Mattarella nella lettera scritta di suo pugno su un foglio intestato «Il Presidente della Repubblica».

Con la semplicità dei bambini, Giovanni e Francesca hanno spiegato il lavoro della loro mamma «che porta i pasti agli ammalati in ospedale», sottolineando il coraggio di una donna che non si è fermata durante l'emergenza Covid e che non ha perso il sorriso nemmeno dinanzi a seri problemi di salute. E con la stessa genuinità hanno pensato e realizzato la loro idea in piena autonomia, da bambini che vivono in un contesto sociale semplice ma dallo spirito di intraprendenza e determinazione fortissimo. Le prime parole sul foglio, poi le correzioni, il disegno, la ricerca dell'indirizzo cui inviarla e infine la consegna alla postina con l'invito di farla arrivare al presidente.



I gemelli frequentano la quarta elementare dell'Istituto comprensivo Costiero e già nei mesi scorsi durante le lezioni avevano espresso il desiderio di rivolgersi alla più alta carica dello Stato. «Giovanni da grande vuole diventare un carabiniere - racconta, la loro maestra - e ha sempre avuto una grande ammirazione per chi ricopre cariche istituzionali. Più di una volta mi ha parlato del desiderio di scrivere al presidente. Gli ho sempre risposto che ognuno deve portare avanti ciò in cui crede, anche se apparentemente difficile. E la lettera di Mattarella è stato un segnale importantissimo».

L'arrivo della lettera dalla Presidenza della Repubblica in casa Di Palma ha generato emozioni contrastanti: incredulità prima, gioia e commozione dopo. «Quando mi hanno mostrato la lettera credevo si trattasse di uno scherzo - racconta mamma Fiorentina - Ci ho messo un po' di tempo per capire che era tutto vero. Ho cominciato a piangere dalla gioia. Una grande felicità per il bellissimo gesto dei miei figli, che sono riusciti a fare tutto da soli a 10 anni, senza chiedere aiuto a nessuno. Felicità perché attraverso le loro semplici parole hanno spinto il presidente a dare una risposta. Loro volevano farmi una sorpresa per il compleanno. E ci sono riusciti più che bene». Fiorentina è addetta al servizio mensa presso gli ospedali di Vico Equense e Sorrento. Spesso racconta ai suoi figli episodi che accadono mentre è al lavoro. Un racconto che nei mesi dell'emergenza Covid si è fatto a volte drammatico. Così Giovanni e Francesca hanno pensato di parlarne a Mattarella. «Mamma è generosa con tutti e aiuta sempre le persone bisognose e volevamo un premio per la mamma più buona d'Italia. E anche per la più coraggiosa».

