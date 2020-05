«Noi medici anti-Covid sui camper per curare gli ultimi contagiati»

Professione medico delle Usca, Unità speciali di continuità assistenziale: a bordo di un camper con indosso tuta, mascherina e visiera va in giro per la città tutto bardato a somministrare tamponi a domicilio per diagnosticare la Sars Cov 2. Con questa precisa missione - disciplinata da una legge nazionale - è iniziata a metà dello scorso marzo l'avventura di circa 250 giovani medici campani. Cinquanta i camici bianchi impiegati in tale attività solo a Napoli reclutati con un bando ad hoc emanato dalla Asl. Otto ore di lavoro dalle 9 alle 17, remunerate con un tariffario a tempo e la mansione di salire a casa dei pazienti per certificare uno stato di malattia da Covid-19. Un compito a cui tutti i camici bianchi sino a quel momento si erano sottratti (anche per la grave carenza di dispositivi di protezione) assolto da giovani leve fresche di laurea o appena formati nella medicina primaria o precari delle guardie mediche.



Come, napoletana, 31 anni, laurea in medicina a Napoli alla Vanvitelli appena specializzata in Medicina generale si è avvalsa della prelazione accordata al suo profilo per accedere a quello che nei fatti è stato un primo impiego. «Ho preso servizio in una delle Usca dell'Asl Napoli 1 il 28 marzo - racconta - ero sul camper insieme a uno specializzando di Chirurgia. Un giorno eravamo a Scampia, il secondo a Forcella, il terzo al Corso Umberto. Ricordo la fatica di salire a piedi, dentro le tute, facendo vari piani di scale in antichi palazzi senza ascensore. Eravamo in pieno lockdown e da parte mia c'era timore ma non paura perché un medico mette nel conto i rischi. Finora abbiamo fatto solo tamponi, 20 o 25 al giorno, ma oggi le Usca sono deputate anche ad altre mansioni nell'ambito del protocollo regionale per l'assistenza domiciliare». Esiste un piattaforma informatica che connette le Usca ai medici di famiglia, agli specialisti e ai distretti. I farmaci? «Li hanno sempre prescritti i medici di base tramite ricetta materializzata. Molti malati o sospetti erano asintomatici, altri accusavano febbricola, dolori e venivano curati con clorochina, un antibiotico, paracetamolo e, da un certo punto in poi, anche con eparina a basso peso molecolare».Ora spetterà alle Usca distribuire ai malati il kit con saturimetro, mascherina e farmaci ed effettuare alcuni controlli. Nelle settimane scorse è stato ratificato in Regione un protocollo per le cure domiciliari, il monitoraggio dei pazienti, l'esecuzione dei tamponi mirati e l'uso della telemedicin per la gestione della Sars Cov-2 sul territorio. «Io lavoro anche in guardia medica notturna - conclude la dottoressa Caraffa - e lo scenario è cambiato da un paio di settimane. A marzo e aprile la notte erano decine le chiamate sempre per gli stessi sintomi: febbre, tosse e diarrea. Ora sono tornate ad affacciarsi le patologie classiche, il mal di schiena, il mal di pancia, coliche renali». Tra i nuovi compiti dei medici delle Usca i turni al track mobile dell'ospedale del mare dove si eseguono test rapidi (su sangue capillare) e tamponi a forze di polizia, personale sanitario, medici di famiglia e pediatri e operatori del Tribunale di Napoli. Su una media di 350 - 400 test rapidi (per la ricerca di anticorpi) eseguiti ogni giorno sono una ventina quelli che fanno anche il tampone per la conferma. «Quella che oggi vediamo è la fase 2 anche dell'epidemia - sottolinea, medico di famiglia - I nuovi casi positivi al virus sono tutti poco sintomatici e quei pochi che sviluppano sintomi rispondono molto bene ai farmaci cha abbiamo sempre dato, compresa la clorochina, ma che non sempre bastavano ad arrestare la progressione verso l'ospedale. Ci auguriamo che l'epidemia continui ad esprimersi in maniera più tenue ma dobbiamo essere pronti a una recrudescenza». Intanto si accelera con la costituzione delle Aggregazioni di medici in ogni singolo quartiere (Aft, circa 120 in Campania) che dovranno gestire infermieri e collaboratori di studio per partire sin da settembre con le vaccinazioni contro influenza e pneumococco.