Coronavirus a Napoli, pazienti a casa sballottati tra medici di base e 118: «Non c'è coordinamento»

È la medicina del territorio il nuovo fronte nella guerra ingaggiata contro un nemico insidioso quanto subdolo, come il nuovo Coronavirus. I soldati in questo caso indossano il camice bianco dei medici di famiglia, degli specialisti distrettuali e del personale dei dipartimenti di prevenzione delle Asl ovvero i panni delle guardie notturne e festive. Un esercito che rappresenta il principale pilastro della Sanità pubblica italiana, ma finito disarticolato sotto i colpi dell'improvvisa onda d'urto del micidiale Covid 19. La Campania serra i ranghi e oltre a potenziare le linee di difesa degli ospedali e le trincee delle rianimazioni, grazie alle quali sta contenendo l'indice di letalità, pensa ora alla riorganizzazione delle preziose retrovie. Qui centinaia di pazienti (Covid positivi in attesa di sviluppi clinici, asintomatici in quarantena, sintomatici sospetti in attesa di tampone e pazienti non Covid, cronici a anziani seguiti con difficoltà) attendono un segnale per curarsi adeguatamente senza andare in ospedale. L'offerta di cure è limitata, le attuali regole di ingaggio poggiano soprattutto sui limitati mezzi e risorse del 118 e dei dipartimenti di prevenzione delle Asl in campo con percorsi diagnostici terapeutici e assistenziali lasciati in molti casi alla sola quarantena. Troppi pazienti, insomma, sono a casa senza un indirizzo chiaro e quando si aggravano non resta che andare in ospedale e a volte è troppo tardi., quelli che hanno il primo contatto con il potenziale contagiato. Va qui sottolineato che una delle caratteristiche del fallimentare modello lombardo è basato su tante ospedalizzazioni contrariamente a quanto avvenuto in Veneto dove invece sono stati effettuati molti tamponi e tanti trattamenti a casa. Colpisce infatti la fine dell'operatore del 118 morto sabato con febbre da giorni e un tampone praticato dal mercoledì che però nessuno aveva avvertito della positività. Ma sono tanti i medici che avrebbero da dire e da fare per controllare la progressione del virus, dagli esami del sangue per verificare gli indici infiammatori, all'uso domiciliare degli antivirali passati a carico del Servizio sanitario.La svolta proviene dal basso: i medici del territorio, sia a livello nazionale sia regionale, hanno chiesto a gran voce di sedersi ai tavoli dove si assumono decisioni, per mettere a fuoco le strategie da sfoderare contro l'epidemia. Il primo segnale è giunto con la messa in moto dei camper per effettuare i tamponi porta a porta. Così nel fine settimana a Napoli 5 unità mobili, in due giorni, hanno effettuato centinaia di tamponi a persone per le quali occorre certificare, con due successivi test negativi, l'avvenuta guarigione. Sui camper montano le unità speciali di Continuità assistenziali (Usca) formate da medici di famiglia, dottori in formazione per la medicina primaria, guardie mediche titolari e sostituiti di continuità assistenziale. In soli due giorni, nel week end lavorando in due turni, dalle 7 del mattino alle 21 di sera, le cinque unità mobili hanno completato i test per il primo gruppo e ora si dedicheranno agli altri sintomatici in lista tra i sospetti. Ma non può bastare: serve un vero e proprio percorso diagnostico terapeutico assistenziale che è stato messo a punto dadirettore del distretto territoriale dell'Annunziata.Sono arrivati intanto duecento test rapidi per i sanitari. I medici che risulteranno positivi saranno poi mandati a fare il tampone ordinario. L'esame, si apprende da fonti sindacali del Cardarelli, verrà fatto prima ai medici e agli infermieri più esposti. I sindacati «prendono atto con soddisfazione dell'accoglimento della proposta di effettuare i test rapidi con l'acquisizione dei primi 200 consegnati al medico competente per il personale sanitario», scrivono Giuseppe Visone (Cgil medici), Vincenzo Baldassarre (Cisl medici), Eugenia Piscitelli (Fassid-sinafo), Angelo Rizzo (Fassid-snr), Giuseppe Aragiusto (Fesmed), Eugenio Capobianco (Uil medici).