«I sanitari sono la categoria più traumatizzata dall'emergenza Coronavirus e vanno sostenuti psicologicamente». Non ha dubbi, Claudio Zullo, Dirigente dell'Unità Operativa di Psicologia Clinica dell'Asl Napoli 1 che, in sinergia con la direzione generale, ha attivato uno specifico sportello telefonico di sostegno. «Il servizio consiste nel dialogare telefonicamente con psicologi in grado di fornire indicazioni su come affrontare questa fase di forte stress e coinvolgimento emotivo per tutti gli operatori sanitari che si trovano coinvolti in prima linea» spiega Zullo che illustra le fasi del progetto rivolto anche alla cittadinanza e avviato da poco più di una settimana. «È operativo il primo livello di assistenza telefonica con diversi numeri a cui poter chiamare sia la mattina che il pomeriggio dal lunedì al venerdì» racconta l'ex presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania che sottolinea: «In questo momento lo sportello telefonico è aperto a tutti i cittadini ma stiamo avviando un servizio esclusivo per i sanitari».

LEGGI ANCHE «Assisto bimbi coraggiosi preoccupati per i nonni»

Fino a oggi, nonostante il servizio telefonico sia stato avviato da pochi giorni, è già emersa la condizione di bisogno del personale sanitario. «Sono stati tanti i cittadini che hanno utilizzato lo sportello ma abbiamo riscontrato soprattutto un gran numero di telefonate da parte di operatori ospedalieri e, più in generale, di professionisti del comparto sanitario - racconta il dirigente psicologo - le richieste di aiuto riguardano la sensazione di impotenza, la necessità si sfogarsi perché spesso evitano di parlare con i familiari per non farli preoccupare e le conseguenze fisiche del disagio psicologico come una maggiore irritabilità e l'insonnia». In questo periodo di emergenza psico sociale come affermato dal 62enne napoletano, non si può e non si deve sottovalutare la «necessità di supportare psicologicamente ed emotivamente sia i cittadini che i sanitari». Per questi motivi, lo sportello telefonico che è stato pubblicizzato sulla pagina facebook dell'Asl Napoli 1 con un post che riporta i numeri telefonici a cui poter chiamare (0812546582- 081 2548410- 0812549277) nei giorni e negli orari indicati, è destinato a diventare anche un servizio di assistenza vero e proprio. «Il secondo livello del nostro progetto riguarda l'affiancamento fisico del personale ospedaliero e delle figure sanitarie - spiega Zullo - in pratica, si tratta di seguire non solo gli individui singoli, nel caso in cui avessero necessità da non riuscire a fronteggiare con il colloquio telefonico ma ci interessa dialogare con le equipe di operatori sanitari che si trovano a condividere questa esperienza così forte e destabilizzante».



Ultimo aggiornamento: 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La chiave di lettura che si fa strada tra le parole dello psicologo, può essere simbolicamente racchiusa in una parola: non siete soli. «Dobbiamo promuovere e aiutare la coesione emotiva tra le persone che stanno lavorando insieme e fronteggiando questa emergenza perché l'aiuto del gruppo, in questi casi, è fondamentale - rimarca Zullo - abbiamo intenzione di creare delle squadre di psicologi per affiancare i gruppi dei sanitari e aiutarli a gestire le emozioni che in questo momento esplodono in loro». Ed è proprio la vita emotiva dei sanitari, l'aspetto su cui l'esperto punta il dito. «Non dobbiamo dimenticarci che medici, infermieri e operatori sanitari sono persone con un vissuto personale ed emotivo che ora è condizionato fortemente da questa emergenza- spiega il medico- chi soccorre gli altri, non è immune alla sofferenza e ha bisogno di gestire la propria dimensione emotiva perché se cede quella, potrebbero essere compromesse anche le altre sfere della propria vita, inclusa quella professionale». Zullo non nasconde che il Coronavirus ha messo tutti di fronte a una vera e propria «emergenza psicologica pervasiva, limitante e imponente», che ha radicalmente cambiato le vite di tutti. «Ricordo la telefonata con un medico rianimatore che, mai come in questo periodo, mi diceva di sentire la presenza e il legame con la morte e la sofferenza, portandosi dietro quelle sensazioni senza riuscire a distaccarsene» aggiunge lo psicologo che raccomanda un antidoto. «La soluzione è cercare di alimentare le altre sfere della propria vita, quelle non toccate dalla negatività come la famiglia, gli affetti, le proprie passioni - conclude l'esperto - dobbiamo mantenere la nostra vitalità e soprattutto parlare con le persone di cui ci fidiamo, per questo ora ci siamo noi ed esortiamo tutti a telefonarci».