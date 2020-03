Coronavirus a Napoli, un altro medico contagiato: ​sospese le attività della Cardiologia riabilitativa

Sono sospese le attività della Cardiologia riabilitativa dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Un medico del reparto è, infatti, risultato positivo al tampone per il coronavirus ed è stato necessario attivare la procedura di sanificazione dei locali. Anche per il personale del reparto è stata attivata la procedura. Il reparto di Cardiologia riabilitativa non accetterà nuovì pazienti fino al termine delle operazioni di sanificazione dei locali. Le attività restano in essere solo per i malati attualmente ricoverati in reparti. Per eventuali nuove necessità, i pazienti saranno assistiti da altri reparti dello stesso Cardarelli.

Ultimo aggiornamento: 16 Marzo, 07:17

