Coronavirus a Napoli, morta un'altra anziana: è la seconda vittima a Villaricca

Secondo decesso da Coronavirus nel comune di Villaricca, dove si contano (almomento) ben 21 contagiati. A darne notizia, nella tarda serata di ieri, il sindaco Rosaria Punzo. Il secondo deceduto è un'anziana, le cui condizioni sono improvvisamente peggiorate nella giornata di ieri.

«Una nostra concittadina contagiata, purtroppo, è deceduta - scrive il primo cittadino di Villaricca - Ho sentito telefonicamente la figlia, a cui ho fatto le mie condoglianze e quelle di tutta la città per il grave lutto. Non parole di circostanza ma ho cercato di farle sentire il sostegno concreto e la vicinanza del sindaco e dell'amministrazione cittadina, sapendo che può contare sempre su di me, sul piano personale, per qualsiasi esigenza».