Coronavirus a Napoli, morta maestra in pensione a Torre del Greco: «Calvario in tre ospedali»

TORRE DEL GRECO - Un altro decesso a Torre del Greco che porta a 11 il numero delle vittime in città. Si tratta di Carmela Sannino, maestra in pensione di 69 anni, terza vittima dell’area periferica tra Postiglione e Santa Maria la Bruna dove il cluster legato ad attività religiose e neo catecumentali si fa sempre più preoccupante. La donna è deceduta questa notte all’ospedale di Caserta dopo una trafila tra vari ospedali di circa dieci giorni, come raccontano e denunciano i familiari.

«L’avevamo detto di fare presto – racconta tra le lacrime Marilina Vinci, parente che già nei giorni scorsi aveva denunciato ritardi e disservizi – adesso che non c’è più nulla da fare solo rabbia e dolore. Già dieci giorni fa, quando ormai si erano già verificati dei decessi di persone legate a questo ceppo con cui la nostra famiglia aveva avuto contatti, abbiamo insistito affinché gli operatori del 118 venissero a casa. Mia cugina stava male e ci hanno consigliato di comprare la bombola di ossigeno a casa, poi però è peggiorata, l’hanno ricoverata al Maresca dove è rimasta alcuni giorni senza cure idonee, anche perché il primo tampone era risultato negativo. Solo che i medici già avevano capito che il suo quadro clinico, con polmonite bilaterale, fosse da Covid nonostante l’esito negativo. Così, non avendo la terapia intensiva, si è richiesto il trasporto al Vecchio Pellegrini di Napoli, dove comunque non è stata curata da Covid. Solo quando è arrivato l’esito del secondo tampone, risultato positivo, domenica sera si è predisposto il trasferimento a Caserta e solo ieri sera i medici hanno richiesto l’autorizzazione per trattarla con il farmaco anti-artrite, ma era già troppo tardi. Non è colpa dei medici che sono in guerra senza armi, ma sono i ritardi, i risultati in ritardo dei tamponi e delle cure, la burocrazia: questo sta uccidendo le nostre famiglie. Il marito è ricoverato a Bosco e i figli in quarantena. Così come la nostra tante famiglie distrutte qui in periferia, ma nessuno ci ascolta, sembra che siamo abbandonati dal mondo».I primi decessi della zona riguardano la zia 79enne e il nipote 46enne morti lo scorso 15 marzo a distanza di un’ora l’una dall’altro al Covid Center di Boscotrecase. Dalle continue denunce che continuano ad arrivare dalla zona, focolaio potrebbe essere stato un incontro religioso lo scorso 8 marzo, già dopo i divieti del governo, in una tensostruttura della zona di cui due sacerdoti sono risultati positivi al virus.