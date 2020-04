Coronavirus a Napoli: prima vittima a Qualiano. E a Calvizzano i primi quattro contagiati

Primo decesso da Covid-19 nel comune di Qualiano. Nella tarda serata di ieri l'annuncio del sindaco Raffaele De Leonardis. La vittima è un uomo di 54 anni, da tempo ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. «È una brutta giornata per tutta la comunità - spiega il primo cittadino - un residente nel nostro comune è morto in ospedale. È la prima vittima da Coronavirus nella nostra città. Sono in contatto con la famiglia, affranta dal dolore, per seguire tutte le operazioni e garantire al defunto tutto ciò di cui ha diritto».



Nel limitrofo comune di Calvizzano, invece, i primi quattro casi di positività al virus. Tre contagiati appartengono allo stesso nucleo familiare.