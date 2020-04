Coronavirus a Napoli, un altro morto a San Giorgio a Cremano: «Grande lavoratore molto conosciuto in città»

«Carissimi concittadini, in questa Domenica delle Palme dobbiamo registrare un altro lutto, il settimo nella nostra città a causa del Coronavirus. Ci lascia un uomo perbene, grande lavoratore, molto conosciuto in città. Mi unisco, a nome della comunità, al dolore della famiglia». È questo l'annuncio di Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano.

«Poco fa - scrive su Facebook - ho protocollato l’ennesima nota per l’Asl, per sollecitare più tamponi, specialmente per i familiari delle persone colpite dal Covid-19. Difatti in 7 nuclei familiari quest’attività ha fatto emergere altri 10 positivi, tra i conviventi di chi era risultato positivo (in sette nuclei sono presenti 17 positivi). Questo il lavoro portato avanti con la collaborazione dei medici di base va incrementato per garantire una mappatura più efficace. Ho messo a disposizione dell’Asl risorse umane dell’Ente e luoghi per rendere più efficace queste operazioni e sono in attesa di risposta. Spiace verificare che c’è chi continua a puntare il dito e diffondere, in modo maldestro e inopportuno, notizie fuorvianti senza peraltro offrire alcuna collaborazione e senza conoscere procedure e responsabilità. Voglio tranquillizzare tutti che non ci sono focolai attivi e pericolosi per i cittadini in alcuna zona del territorio e nonostante le difficoltà i casi sono circoscritti».





