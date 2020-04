Coronavirus a Napoli, morto anziano sacerdote della comunità salesiana Don Bosco

«Il tuo cuore non ha retto a questo virus, cattivo e subdolo». Con le parole, commosse e affettuose di don Fabio Bellino, la comunità salesiana Don Bosco di Napoli ha salutato uno dei suoi religiosi scomparso il 20 aprile. Il padre salesiano era stato trasportato all’ospedale Cotugno lo scorso 7 aprile, dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus in seguito ad accertamenti che faceva abitualmente per le patologie croniche di cui soffriva. Come da prassi, la comunità salesiana ha immediatamente attivato tutte le misure precauzionali e le procedure dei tamponi rinofaringei per i pochi religiosi venuti a contatto con lui, tutti risultati negativi. Il sacerdote, ormai, anziano, conduceva infatti una vita ritirata e di preghiera senza alcun contatto con le comunità gestite dai salesiani.

«Don Benito, ci avevamo sperato - scrive don Fabio sulla pagina facebook invasa dai messaggi di affetto per l’anziano salesiano - avevamo sperato di riportarti a casa, ci hai sperato anche tu». La celebrazione e la benedizione per l’ultimo addio al padre è stata condivisa con l’intera comunità attraverso il post sui social dove padre Bellino, direttore della comunità salesiana in via Don Bosco, ha scritto: «Ti abbiamo voluto riportare a casa per qualche minuto per salutarti, per una preghiera intensa, per una benedizione consolante per te, per noi, per i ragazzi che abitano questa casa, per chi soffre».

«Don Benito mi ha insegnato che il salesiano non è solo chi è immerso tra i ragazzi, tra la gente, ma anche chi sa offrire nel silenzio la sua sofferenza con fede e dignità, questa offerta è gradita a Dio ed è germe di vita e di speranza», ha detto Don Fabio riferendosi «al padre che da sempre aveva dovuto combattere con patologie e sofferenza, trasformadole in qualcosa di prezioso e carico di senso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA