Coronavirus a Napoli, è morto Del Vecchio: decano degli ex repubblicani

Se n'è andato a 92 anni Mario Del Vecchio, storico esponente del Partito Repubblicano Italiano, per anni sulla scena politica napoletana e campana. In tanti, lo ricordano attivo fino a pochi mesi fa.

Una lunga militanza con la bandiera dell'Edera: Mario Del Vecchio aveva abbracciato la politica da giovanissimo. Nel 1970 il primo successo elettorale: da capolista del Pri fu eletto consigliere regionale e diventò assessore ai Trasporti, firmando peraltro il primo piano regionale del comparto. La sua storia politica continua con successive tornate elettorali. Viene rieletto nel 1975 in Consiglio regionale e quindi di nuovo nominato assessore. Nel 1980 Del Vecchio diventa presidente del Consiglio regionale. Dopo tre anni lascia l'assemblea campana per candidarsi con il Partito Repubblicano alla Camera, in un lista capeggiata da Giovanni Spadolini e Giuseppe Galasso. Avvocato civilista, fece parte sin dal dopoguerra delle giovani leve del Pri, insieme con Galasso. Fu anche stretto collaboratore di Ugo La Malfa durante le sue esperienze da ministro. Amministratore ricordato per il profondo senso delle istituzioni vissuto sempre durante i suoi mandati, di Mario Del Vecchio viene anche testimoniata la passione vissuta nell'affrontare le questioni e le problematiche più propriamente politiche del territorio campano.

