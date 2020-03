Coronavirus a Napoli, divieto di audioguide a Capodimonte: stop alla mostra «Lava porcellana musica»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata effettuata oggi laprevista dall'ordinanza sindacaleche prevede l'igienizzazione straordinaria dei luoghi aperti al pubblico. Museo e Real Bosco di Capodimonte rsestano regolarmente attivi, attuando le misure nazionali di prevenzione rischio contagio da Covid-19. Unica eccezione le sale della mostra 'per la sospensione in via precauzionale adottata dal museo delle cuffie dinamiche indispensabili per la completa fruizione dell'esposizione concepita come un viaggio musicale nella Napoli del Settecento. Nelle altre sale è in corso l'allestimento delladalla scultura al disegno (19 marzo - 26 giugno 2020) che aprirà il 19 marzo senza inaugurazione, per evitare assembramenti.