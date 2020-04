Coronavirus a Napoli, nuove barelle di biocontenimento e Croce Rossa in rete con la comunità islamica

Continua l’emergenza Coronavirus a Napoli e in provincia ma, allo stesso tempo, nascono misure straordinarie per far fronte ai disagi causati dalle restrizioni e alla necessità di adeguarsi ad un’assistenza sanitaria specifica. Nel primo caso, è scesa in campo la Croce Rossa di Napoli con un gesto significativo di solidarietà e fratellanza nei confronti della comunità islamica di Marigliano che, da settimane, non poteva approvvigionare le famiglie di carne “halal”, ovvero preparata secondo le norme della legge islamica. L’Imam che ha raccolto la richiesta di oltre trenta famiglie che non avevano più la possibilità di uscire dal comune di appartenenza per rifornirsi nelle macellerie dotate di questa carne, è stato coadiuvato da un mezzo della Croce Rossa che ha reso possibile il ritiro degli alimenti.



Una richiesta inusuale e mai avvenuta fino ad oggi da parte della comunità islamica ma, in qualche modo, conseguenza dell’emergenza Covid-19. «Ci e' stato chiesto di accompagnarli nel ritiro di alcuni alimenti, in particolare della carne halal, per consentire l'alimentazione corretta ad oltre 30 persone della loro comunità- ha spiegato Paolo Monorchio, presidente della Croce Rossa di Napoli- siamo riusciti ad esaudire, anche, questa richiesta con i ringraziamenti sinceri e sentiti del loro responsabile Hassan e del loro Imam».



La seconda iniziativa messa in campo da questa mattina, riguarda una dotazione speciale sui mezzi di soccorso del 118 che potrà garantire una maggiore assistenza specifica ai pazienti affetti o sospetti Covid ma, allo stesso tempo, un’adeguata protezione per i sanitari, esposti più di tutti ai rischi del contagio. La ditta Bourelly Health Service srl, già in rete con l’Asl a cui fornisce una parte di mezzi e risorse, ha dotato le ambulanze della nuova barella di biocontenimento, oltre che di tutti i dispositivi di protezione necessari all'espletamento dei servizi di trasporto.



Guido Bourelly, amministratore del gruppo che si occupa di trasporti sanitari, ha reso noto che «la dotazione è arrivata anche alla Croce Rossa per cui, al momento, risultano equipaggiati 3 mezzi dell'Asl e altri 3 in forza a Bourelly e Croce Rossa, per un totale di 6 ambulanze con barelle ad alto biocontenimento per il servizio 118». «Si tratta di una dotazione altamente tecnologica, è l'unico strumento che garantisce un'ampia protezione dal contagio da Covid-19 sia per i pazienti che per gli operatori sanitari e conse il trasporto anche in rianimazione- aggiunge Bourelly- metteremo a disposizione questa tipologia di barelle sia per il pubblico che per il privato per contrastare l'epidemia su tutti fronti».