LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problemi tecnici nel primo giorno di operatività per il laboratorio dell'ospedale San Paolo, che affiancherà il Cotugno eseguendo i test mirati all'identificazione del Covid-19.Le due sedute giornaliere, previste come avviene anche nel presidio dell'Azienda dei Colli, non sono state completate a causa di un problema tecnico all'estrattore, uno dei macchinari per l'analisi dei tamponi dove identificare la presenza del virus.La prima fase di attivazione delle attività laboratoriali si è svolta regolarmente fino alle 17.30 circa, quando è stato necessario interrompere le analisi per lo stop tecnico. Il laboratorio, secondo quanto assicurato dalla direzione presidiale, riprenderà regolarmente a funzionare da domattina. Al momento ci sono 50 tamponi in attesa di essere analizzati.