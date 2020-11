Covid a Napoli, chiude il bar Gambrinus: «Ci arrendiamo, pochi clienti e molti vincoli»

Il virus torna a colpire tutti indistintamente: grandi e piccoli. In un Plebiscito silenzioso e smarrito, già svuotato di clienti e turisti da fine settembre e animato nelle ultime settimane solo dalle proteste delle categorie produttive in ginocchio, da oggi si abbassa la saracinesca del Gambrinus. Dopo gli annunci di rischio stop fatti nei giorni scorsi dal titolare dello storico bar del Plebiscito, Antonio Sergio, arriva la certezza: «Il bar aveva chiuso soltanto durante la Seconda guerra mondiale, e ora col Covid», spiega lui stesso mentre sposta una delle ultime sedie del bar. Resta attivo lo shop online per l'acquisto di gadget e di alcuni dolci in delivery. Il resto è di nuovo il vuoto in piazza Trieste e Trento. Un'altra triste vittoria del Covid, un altro punto per il virus in questa delicatissima seconda ondata. Il primo giorno ci aveva provato a restare aperto per il take away, ma poi ha desistito subito.

Come mai?

«Ne ho passate tante dall'inizio della pandemia fino a oggi. Nel corso della lunga storia del nostro locale, questa è solo la terza volta che chiude il Gambrinus: successe nel 1942, nel bel mezzo del conflitto mondiale e dei bombardamenti. Allora si abbassò la saracinesca per motivi bellici, ora invece siamo costretti a chiudere per motivi epidemiologici, come in primavera. E la scelta è arrivata indipendentemente dalle decisioni di governo e Regione. Avevamo provato a restare aperti con l'asporto dopo le 18, ma economicamente la formula non regge. Abbiamo retto un solo giorno, perdendo circa 400 euro in poche ore di apertura. Sono arrivato al limite delle mie possibilità. Su quarantacinque dipendenti ce ne sono attualmente quindici in cassa integrazione. Trenta di loro vanno pagati comunque, perché il locale è grande. I limiti imposti dalle istituzioni per contrastare la pandemia scoraggiano i clienti a sedere al tavolino di un bar, e anche a entrare nel locale. E inoltre la gente non è istruita sul take away».

Il Gambrinus dunque non prova a resistere?

«Qui si viene a incontrare, ci si associa. Lo hanno fatto personaggi importantissimi della storia del Paese. Il Gambrinus è un crocevia, un incrocio di storie. Ecco perché asporto e delivery non sono concepibili per le caratteristiche del bar. Negli ultimi mesi, poi, gli animi dei clienti erano spesso pieni di sconforto. Faceva male anche a me vedere la paura e lo smarrimento nei loro occhi mentre prendevano un caffè. Guardare verso Palazzo Reale mette angoscia: da qui non passa più nessuno. Questa piazza significa vita, ma ora si vede soltanto depressione. L'anno scorso il bimestre ottobre-novembre era stato uno più pieni dell'anno».

Tutti i pubblici esercizi sono in ginocchio, quelli storici di più?

«Sì, ma non è una questione di presunzione. È un fatto di ragione sociale: stare aperti e mantenere attivo un locale importante come il Gambrinus con il solo asporto è praticamente impossibile. Siamo in rosso da quindici giorni, e stiamo incassando il 20% del normale. Visti i tantissimi costi che abbiamo, per mantenere l'attività dovrei incassare almeno il 40%. Le tasse qui al Plebiscito sono altissime. La scorsa settimana ho preso parte a una riunione dell'Associazione Locali storici d'Italia, dove c'erano anche il Caffè Greco di Roma e il Florian a Venezia».

Ha qualcosa da rimproverare alle istituzioni in questo periodo?

«Non contesto l'operato del sindaco né quello del governatore. Questa pandemia è così sconosciuta che ci si ritrova a dover decidere ogni volta da capo, come se fosse l'inizio del problema. Per quanto mi riguarda, avrei preferito un lockdown totale».

Quando pensa di riaprire il bar?

«Riapriremo quando il Gambrinus potrà essere di nuovo il Gambrinus. Serve mantenere uno standard alto di servizio e di socialità. In un locale come questo non si può lavorare in regime di economia di personale. Quando le condizioni lo permetteranno, il Gambrinus tornerà più forte di prima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA