Covid a Napoli, boom di contagi tra prof e allievi prima della chiusura delle scuole

La possibilità di una riapertura della scuola primaria l'aveva proposta lo stesso De Luca. Poi però è arrivato il parere negativo dell'Unità di crisi che analizzando i dati epidemiologici degli ultimi giorni si è mostrata preoccupata soprattutto per i picchi di positivi in una fascia d'età molto bassa. La decisione di non ripristinare la didattica in presenza anche per la primaria (l'infanzia è l'unica ancora in presenza) è stata dunque inevitabile. A far balzare dalle sedie è stato un dato incontestabile: dal 16 al 19 ottobre, cioè a scuole già chiuse per l'ordinanza di De Luca, c'è stato il raddoppio dei contagi, in particolare tra studenti e docenti. A oggi, su 281 scuole che hanno segnalato casi, ci sono 488 studenti, 73 docenti, 22 collaboratori positivi e 135 contatti stretti (totale 718), mentre al 15 ottobre (ultimo giorno in presenza) erano rispettivamente 253, 23, 3 e 97. L'incremento in appena quattro giorni quindi è più 235 studenti, 50 docenti, 19 collaboratori e 38 contatti stretti. Numeri che fermerebbero chiunque dal riportare in presenza la scuola. Dal 20 ottobre invece, ci sono stati per ora 3 studenti positivi confermati.

Secondo i dati epidemiologici dell'Asl Napoli 1 emergono altre informazioni assai importanti: le scuole con maggiori casi sono Infanzia e Primaria (dato fornito unificato) che contano ben 141 segnalazioni, mentre sono molto più bassi sia nelle scuole superiori di I grado (51) che di II grado (82). Se poi andiamo a verificare le persone risultate positive è evidente che in Infanzia e Primaria ci sono troppi casi: in totale finora sono 202, la metà nelle scuole superiori di I grado (105) e abbastanza alti anche in quelle di II grado (182). I docenti positivi invece sono più numerosi in quelli delle superiori di II grado (35) il doppio rispetto agli altri ordini scolastici, vuoi anche per maggiori dispositivi usati nella scuola dell'Infanzia come le visiere. Molto basso per fortuna il dato sul personale non docente: sono appena 22 in totale e il dato più alto è nelle scuole superiori di II grado con 12.

Altro dato che evidenzia focolai in quartieri specifici, è il numero di positivi distribuiti nelle Municipalità di Napoli. Le segnalazioni più numerose sono soprattutto nella Municipalità 8 (Pianura, Soccavo) con 54 casi, molti dei quali nello stesso plesso, a seguire Municipalità 10 (Bagnoli, Fuorigrotta) con 33 e Municipalità 2 (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, San Giuseppe) con 32. Quelle con meno casi invece sono Municipalità 7 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) e Municipalità 5 (Arenella, Vomero) con 19. Discorso differente se andiamo a guardare i dati degli studenti positivi: ben 127 sono solo nella Municipalità 3 (Stella, San Carlo all'Arena), un numero rilevante che indica un ampio focolaio nel quartiere come confermato anche da altri dati dell'Asl. Qui i casi più alti sono nelle scuole superiori di II grado (55), in quella di I grado sono 39 mentre infanzia e primaria scendono a 33. Al secondo posto per numero di studenti positivi c'è la Municipalità 8 con 57, e stavolta i contagi sono tra i più piccoli con 25, mentre gli altri sue ordini contano 16 positivi ciascuno. Un altro focolaio che ha diffuso contagi è quello nella Municipalità 9 (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) che ora dovrebbe essere sotto controllo ma nel frattempo ci sono 53 studenti positivi di cui 27 solo alle superiori di II grado, così come alti sono i contagi nella Municipalità 5 con 50 positivi, in ampia parte dei licei Pansini, Sannazaro e Alberti, con ben 24 studenti.

Vuoi per un fatto culturale o anche per una maggiore predisposizione a seguire le regole, il numero dei contagi tra docenti e collaboratori è molto basso. Distanziamento, mascherine e igienizzazione sono la strada vincente per evitare il contagio o per lo meno per non creare cluster interni, mentre è chiaro che la promiscuità tra compagni di scuola, legata probabilmente ad attività ludiche che avvengono all'esterno, ha fatto spiccare il volo al numero di contagi. I docenti finora positivi confermati (ma in tanti sono ancora in quarantena fiduciaria) sono 73, soprattutto nella scuola secondaria di II grado della Municipalità 5 dove se ne contano 10. I contagi stretti (135) invece sono avvenuti soprattutto nella Municipalità 6 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio) che ne conta 24.

