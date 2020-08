Covid, boom di casi tra Villaricca, Marano e Qualiano: i sindaci pronti alla stretta sui controlli

Dieci casi a Villaricca, otto a Marano, due a Qualiano. Nel giro di pochi giorni impennata record di contagi in tutta l'area a nord di Napoli. Un caso, nelle ultime ore, è stato registrato anche nel comune di Mugnano. Quasi tutti i positivi (ora in quarantena domiciliare) rientravano dalle vacanze in Sardegna. Solo nella giornata di ieri quattro i casi nel comune di Villaricca; uno a Marano e uno a Qualiano. I sindaci dei vari comuni lanciano continui appelli alla cittadinanza.



Il primo cittadino di Qualiano annuncia: «Ci sarà, fin da subito, una stretta sui controlli: non è ammissibile che vi sia ancora gente con non rispetta le regole», tuona. Il sindaco di Villaricca,, aggiunge: «Le forze dell'ordine stanno facendo il massimo, ma dobbiamo affidarci anche al senso di responsabilità dei cittadini. Vi prego: fate un ulteriore sforzo rispettendo le regole».