Covid a Napoli, sei positivi al Liceo Vittorio Emanuele: «Chiuso per la sanificazione»

Sono sei i casi covid al Liceo Vittorio Emanuele ed alla sede secondaria Garibaldi di piazza Carlo Terzo. Un avviso di sospensione delle attività didattiche è stato comunicato ai docenti e agli alunni.

Sul sito del della scuola si legge: «Si informa che il giorno 7 ottobre 2020 le attività didattiche saranno sospese nelle sedi di via San Sebastiano e via Pecchia per effettuare una sanificazione degli spazi scolastici. Le lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 8 ottobre 2020». Spavento dunque per gli alunni in attesa di avere notizie certe sulla situazione in corso.



Alcuni studenti raccontano di aver studiato anche oggi con gli strumenti informatici in videoconferenza con i loro professori. «non volevamo perdere la lezione, ed abbiamo studiato da casa», raccontano.