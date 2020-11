Coronavirus a Napoli, tutta l'equipe di rianimatori dell'ospedale San Giovanni Bosco trasferita nel Covid center

L'intero gruppo di camici bianchi della rianimazione del San Giovanni Bosco è stato trasferito ad horas presso la struttura modulare Covid di Napoli est. L'indicazione, ai camici bianchi, è giunta dalla direzione della Asl nel pomeriggio di martedì con un messaggio su whasapp a cui poi ha fatto seguito l'ordine di servizio.

Una disposizione perentoria e immediata Per almeno un mese dunque, e comunque fino a data da destinarsi, 15 medici specialisti in anestesia e circa 26 infermieri, più una pattuglia di operatori sociosanitari che lavoravano presso il presidio della Doganella, hanno di fatto preso servizio presso uno dei moduli dei prefabbricati a Napoli est dove ci sono solo le rianimazioni. Qui finora erano 16 i posti letto attivi su 72 pronti e da attivare. Il modulo cui sono stati destinati i medici e operatori della Doganella ne conta altrettanti ma l'accensione di monitor e cappe a ossigeno, per accogliere i primi malati, è prevista solo a partire dai prossimi giorni. Ieri, infatti, erano ancora da allestire alcuni dettagli come i dispositivi elettronici per il rilievo della pressione arteriosa cruenta da rilevare direttamente al braccio del paziente. Altri ulteriori 16 posti dovrebbero entrare in funzione per dal 19 novembre per arrivare a un totale di 48 unità. La restante parte di letti, anch'essi pronti e attrezzati, potranno essere attivati e utilizzati solo con l'arrivo di ulteriore personale. In questo momento a pesare sono anche le defezioni per quarantene e contagi da Sars-Cov-2 che colpiscono i camici bianchi. Due medici e sei infermieri non hanno potuto per questo unirsi al gruppo appena trasferito e probabilmente quando rientreranno in servizio svolgeranno le guardie al San Giovanni Bosco riconvertito in Covid center. Anche qui i primi ricoveri sono programmati per domani, al massimo lunedì, ma solo nell'area della Medicina.

Il nodo del personale torna al pettine in quanto gli internisti sono solo cinque. In appoggio dovranno arrivare i medici delle altre specialità non esperti di Pneumologia né di Infettivologia. L'utilizzo di personale non specialistico per i Covid è stata stigmatizzata dalla dirigenza medica e dai sindacati di categoria in particolare Anaao e Cimo.

Intanto, al San Giovanni Bosco continuano i lavori per gli adeguamenti. «Abbiamo avuto dei ritardi - avverte il manager Ciro Verdoliva - ma contiamo a breve di aprire i primi posti letto e successivamente i vari reparti specialistici come previsto». Serpeggia, nel personale medico e infermieristico, un profondo malumore. Alcune eccellenze chirurgiche e mediche dell'ospedale della Doganella sono attualmente paralizzate. La zona nord della città, dicono, ha perso un punto di riferimento che macinava oltre 65 mila prestazioni di Pronto soccorso e 6 mila interventi chirurgici all'anno, un polo di attrazione per alcune specialità chirurgiche che rischia di perdersi. La Reumatologia è per ora finita al presidio intermedio di Barra, la Cardiologia, appena ristrutturata, smembrata, lo storico primario Paolo Capogrosso ha lasciato ed è andato in pensione con amarezza di veder scompaginata la terapia intensiva coronarica resa un fiore all'occhiello della Asl. Anche l'Ortopedia è stata delocalizzata mentre cinque medici del pronto soccorso da oggi prendono servizio all'Ospedale del mare. Nonostante le rassicurazioni nessuno crede che il San Giovanni Bosco possa facilmente tornare al suo precedente ruolo. Perplessità anche sul tipo di malati Covid che sarà possibile assistere in mancanza di una rianimazione le cui funzioni saranno probabilmente vicariate da una guardia anestesiologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA