Covid a Napoli, l'ospedale San Giovanni Bosco resta chiuso: slitta la riapertura

Non apre il San Giovanni Bosco, l'ospedale chiuso dallo scorso 30 ottobre per essere convertito in Covid center dove allestire nuovi posti letto. Il presidio di via Filippo Maria Briganti, sulla carta, doveva partire oggi, attivando i primi ricoveri, come descritto nella documentazione dell'Asl Napoli 1, dove si leggeva che la struttura sarebbe stata effettivamente attiva non oltre l'11 novembre. Ma la data per la messa in funzione di 85 posti letto destinati esclusivamente alla popolazione contagiata dal virus, è saltata e per i prossimi giorni non sarà possibile accogliere ammalati. Il ritardo, come ha precisato il direttore generale dell'Asl partenopea, Ciro Verdoliva, è stato causato «dall'ampliamento dei lavori strutturali per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi». L'apertura sarà, ora, differenziata in due fasi: il 14 novembre per i 40 posti di degenza Covid ordinaria, e dopo il 20 novembre i ricoveri per gli ammalati nelle specialistiche con 45 posti.

Il cambiamento repentino dell'ospedale della Doganella con la chiusura del suo pronto soccorso, aveva già scatenato polemiche e preoccupazioni, ma il ritardo dell'apertura è stata l'occasione per riunire, ieri mattina, un'assemblea straordinaria di protesta dei sindacati. «Ci siamo confrontati con i lavoratori per cercare di comprendere insieme le scelte fatte dall'azienda, ma la riconversione del San Giovanni Bosco in Covid hospital va denunciata come l'ennesima chiusura che priva la popolazione di un pronto soccorso dalle 60.000 prestazioni all'anno» hanno spiegato i rappresentanti della rete sindacale che ha unito Cisl, Cgil, Uil, Fials, Nursing Up, Ugl, Fsi ed Rsu dell'Asl Napoli 1. I punti principali della mobilitazione tra i lavoratori riguardano «l'assenza di un confronto con le parti sindacali per la riconversione del presidio e per la deportazione del personale», oltre alla considerazione che, al momento, ci sono solo due pronti soccorso dell'Asl Napoli 1, in città, quello del San Paolo e del Vecchio Pellegrini.

La preoccupazione circa la trasformazione dell'ospedale della Doganella è che il pronto soccorso, ora chiuso, non venga riattivato una volta conclusa l'emergenza. «Le persone continuano a recarsi al San Giovanni Bosco e molti sono costretti ad andare al pronto soccorso di Giugliano perché non hanno più il loro presidio di riferimento» afferma Ivo Poggiani, presidente della III municipalità. La richiesta espressa dal rappresentante del parlamentino è di avere «rassicurazioni scritte da parte dell'Asl napoletana sulla riattivazione del pronto soccorso e sul ripristino dell'intera funzionalità dell'ospedale una volta terminata l'attività di Covid hospital». La decisione di convertire rapidamente l'ospedale è stata indicata dai vertici dell'Asl come una necessità per fronteggiare l'aumento esponenziale dei ricoveri Covid ma il pronto soccorso riaprirà. «Quando non ci sarà più bisogno del Covid hospital, il San Giovanni Bosco tornerà in funzione come presidio Dea di primo livello quale era - assicura il manager Verdoliva - compreso il pronto soccorso».

Rimodulare il presidio in tempi rapidi, come testimonia l'ampliamento dei lavori in corso, è un «cambiamento complesso che richiede una struttura dotata di Tac, risonanza magnetica, sale operatorie attrezzate e tutte le strumentazioni in grado di assicurare la massima assistenza ai pazienti». In questo modo, Verdoliva chiarisce la scelta del presidio di via Briganti al posto di altre strutture, specificando la necessità di assistere i casi di contagiati Covid che sono progressivamente in aumento. In pratica, tra gli ammalati cresce sempre di più il numero di persone con patologie pregresse a carico oppure la necessità di interventi chirurgici. Per questo al San Giovanni Bosco non ci saranno reparti di Terapia Intensiva ma 40 posti letto ordinari. Poi ci saranno le specialistiche con: 12 posti in Ginecologia e Ostetricia, 6 in Ortopedia, 15 in Chirurgia tra generale, vascolare e neurochirurgia e infine 8 posti in Cardiologia oltre a 4 posti in Utic.

