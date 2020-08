Covid a Napoli, de Magistris punge De Luca: «Inefficace la propaganda del lanciafiamme»

«I contagi aumentano e viene fuori in tutta la sua evidenza la miserevole inefficacia della propaganda politica del lanciafiamme campano. Avevamo chiesto più tamponi ma la nostra regione risulta sempre tra le ultime. Mi chiedo perché?». Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, su facebook in merito all'incremento dei casi di positività al Covid-19 in Campania.



«Avevamo chiesto a marzo, a maggio e a luglio, quando ci sono state le varie aperture nel nostro Paese, di fare tamponi a chi viaggiava - aggiunge - ma solo da pochi giorni si comincia a fare qualcosa. Perché? Abbiamo chiesto di sapere se in questi mesi siano state rafforzate le reti territoriali sanitarie, i medici e gli infermieri in prima linea, gli ambulatori, i presidi ospedalieri e di prossimità, i dispostivi di sicurezza ma tutto tace. Avevamo chiesto di sapere - prosegue - che fine avesse fatto la proposta di scioglimento per camorra dell'Asl Napoli 1 che sta gestendo la prevenzione della salute in città e fiumi di denaro pubblico ma evidentemente il tema non è prioritario per il Governo eppure sarebbe interesse anche delle tante donne e uomini che lavorano con competenza e coraggio nella più grande azienda sanitaria del Sud. Perché questo silenzio?».Secondo de Magistris, «sono in tanti evidentemente ad essere troppo impegnati a fare liste elettorali bulimiche dove si saggia il disgusto di una macedonia andata a male. Ormai è noto a tanti che la pandemia serve anche per fare campagna elettorale e prendere voti sulla pelle della gente e sfruttando le paure delle persone»