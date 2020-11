Covid a Napoli, de Magistris lancia l'allarme: «File di ambulanze davanti agli ospedali, siamo allo stremo»

«La situazione sanitaria è allo stremo. Abbiamo file di auto e di ambulanze nei pressi degli ospedali. È una situazione drammatica a cui si aggiunge la tensione sociale che è altrettanto seria e preoccupante». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Tv8.

«Credo che dobbiamo andare immediatamente a misure progressivamente più rigide che non significa necessariamente il lockdown di marzo e aprile», ha detto ancora commentando le misure che il governo sta valutando per frenare la corsa del Covid. «Di fronte a uno scenario che ha anche a che fare con la tenuta democratica del Paese, credo - ha affermato - che non abbiamo alternativa che se non quella di lavorare insieme, insieme, insieme e bisogna evitare assolutamente segnali di debolezza e di scaricabarile. Per tutte le decisioni che si devono prendere, anche in progressione le più rigide, ci deve essere una mano che toglie e contestualmente una mano che mette perché se ci sono restrizioni e si mette in crisi la tenuta sociale, economica e del lavoro ci vuole una mano che immediatamente da in termini di soldi e lavoro».

In questa direzione de Magistris ha sottolineato che «il ruolo del governo è fondamentale perché bisogna immettere liquidità» ed ha avanzato la proposta che sia ripetuta l'ordinanza di Protezione civile, varata la scorsa primavera, «con cui si è data liquidità ai Comuni che conoscendo il territorio arrivano nelle tasche delle persone che non hanno più denaro per vivere».

