Covid a Napoli, manca ossigeno liquido e le farmacie accusano: «Via libera dato in ritardo»

È ancora emergenza ossigeno. Benché la Regione Campania abbia autorizzato i medici di famiglia a prescrivere anche quello liquido, e non più solo il gassoso, le farmacie napoletane ne sono ancora sprovviste. O meglio: per quel che riguarda il liquido si aspetta che le ditte incaricate di fornirlo siano pronte alla consegna presso le case dei pazienti. «La comunicazione l'hanno ricevuta in ritardo - spiega Riccardo Iorio, presidente Federfarma Napoli - e adesso si cerca di recuperare il tempo perduto ma è chiaro che per andare a regime ci vorrà almeno qualche giorno». Intanto, ossigeno non ce n'è e le richieste si accumulano rendendo sempre più difficili le terapie domiciliari. «Proprio ieri mattina un paziente guarito mi ha riportato una bombola vuota che ho subito mandato a ricaricare: ora è pronta per chi ne dovesse avere bisogno - aggiunge il presidente Iorio - ma è l'unica di cui dispongo da giorni». L'opportunità di utilizzare l'ossigeno liquido dovrebbe rappresentare la svolta e risolvere, almeno in parte, l'emergenza.

Una bombola di gassoso contiene mediamente 6mila litri, mentre in una di liquido ce ne sono circa trentamila. In questo modo la bombola durerà di più - oltre all'indubbio vantaggio di occupare uno spazio decisamente più piccolo - e il paziente avrà la necessità di sostituirla dopo un periodo di tempo ben più lungo dando la possibilità alle farmacie di approvvigionarsi senza troppa urgenza anche delle bombole di ossigeno gassoso. Quale la differenza tra il liquido e il gassoso? «In fase emergenziale va bene tutto - risponde Riccardo Iorio - è solo un problema di erogazione, una questione tecnica, per il resto sono uguali». I farmacisti intanto rinnovano l'appello ai pazienti che non ne hanno più bisogno a riconsegnare le bombole vuote per ricaricarle e dare la possibilità ad altri ammalati di servirsene. Stessa richiesta era arrivata anche da parte della Regione Campania che, in una nota, invitava «i titolari delle farmacie pubbliche e private convenzionate - qualora venisse riscontrato un tempo eccessivamente lungo di permanenza delle bombole presso i domicili dei pazienti - a contattarli al fine di procedere alla riconsegna». È vero che in molti casi i pazienti non restituiscono le bombole ma è anche vero che mai c'era stata una tale richiesta e mai, storicamente, l'ossigeno era venuto a mancare.

Su un punto i farmacisti vogliono essere chiari: l'ossigeno - liquido o gassoso che sia - deve sempre essere prescritto dal medico che dovrà valutarne la necessità. Solo lui è autorizzato a rilasciare la richiesta di fornitura per le cure domiciliari che verrà consegnata al titolare della farmacia. Nel caso del liquido sarà lo stesso farmacista a contattare la ditta fornitrice per la consegna direttamente presso l'abitazione del paziente. Le bombole, quelle piccole, potranno invece essere ritirate in farmacia se ce ne sarà la disponibilità ma, almeno per il momento, non se ne trovano. In tanti, già sofferenti di patologie respiratorie, pur non avendo la necessità di ricorrere all'ossigenoterapia, forzando un po' la mano hanno richiesto e ottenuto le bombole di ossigeno per averle già in casa nel caso dovessero rendersi necessarie. Una scorta che ha contribuito a far sparire dal mercato, in via del tutto preventiva, parecchie decine di bombole. «Certamente è una delle ragioni - spiega Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine - insieme con una gran confusione che c'è tra i medici di famiglia colti di sorpresa anche loro. In tutta questa storia - conclude - mi preme sottolineare che le farmacie non c'entrano niente: a mancare non è il farmaco, cioè l'ossigeno, ma i contenitori, i fusti. Stiamo facendo la nostra parte, i problemi sono legati a una disorganizzazione a monte e a una richiesta pressante e sempre in aumento».

