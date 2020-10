Covid a Napoli, vigili senza elenchi dei contagiati: in strada controlli impossibili

I controlli sulle possibili fughe da casa di contagiati o persone messe in quarantena non possono essere effettuati dalla polizia municipale di Napoli perché non esiste un database telematico a disposizione degli agenti che sono in strada. Insomma, se un vigile ferma una persona per un semplice controllo, non ha nessuna possibilità immediata di sapere se si trova di fronte un soggetto che ha violato una delle norme più importanti in questi drammatico periodo di pandemia.

Quotidianamente la Asl trasmette a tutte le autorità l'elenco delle persone contagiate e di quelle che sono in quarantena fiduciaria; quel documento viene consegnato anche al Comune che, così, riesce ad avere piena conoscenza della situazione epidemiologica nella città. Tutti i dati, però, non vengono fatti confluire in un database ufficiale e consultabile in tempo reale da parte della polizia municipale. Lo conferma, con imbarazzo, un agente che spiega «per noi la questione è doppiamente difficile da digerire perché non solo non riusciamo a fermare chi viola una norma così importante, ma rischiamo anche di avere contatti ravvicinati con contagiati senza avere la possibilità di scoprirlo».

La questione è trasversale e riguarda buona parte del Paese nel quale le polizie municipali si organizzano come possono, senza avere direttive ufficiali né un elenco nazionale al quale accedere. Anche le forze di polizia, secondo alcuni addetti, potrebbero avere problemi analoghi ma il Viminale ha chiarito al Mattino che «è disponibile un database dei contagiati a livello nazionale che può essere consultato in tempo reale e in qualunque parte del territorio nazionale da polizia, carabinieri, guardia di finanza».

La questione dei controlli impossibili per i vigili, assume contorni ancora più complessi se, di fronte a un agente della polizia municipale napoletana, si trova una persona che ha residenza al di fuori dei confini della città: se per un napoletano c'è l'ipotesi, con lunghi e difficili percorsi, di effettuare accertamenti, in questo caso non esiste nessuna possibilità di ricevere notizie in tempo reale sulla posizione del cittadino che viene da lontano.

Insomma, attualmente le possibilità di verifica dei vigili a Napoli sono ridotte al solo controllo dell'utilizzo delle mascherine in strada o del rispetto delle norme anti-Covid nei locali e sui mezzi pubblici. Il necessario controllo sul rispetto della quarantena non può essere attivato. Eppure proprio le possibilità di incorrere in un controllo casuale dovrebbe essere il principale deterrente per una persona che ipotizza di fuggire dalla quarantena.

Proprio per mettere in guardia da una possibile voglia di abbandonare la quarantena, è stata varata una legge specifica che prevede sanzioni severissime e che comprende anche l'arresto immediato del soggetto.

Secondo il decreto 19 del 25 marzo 2020 (poi convertito nella legge 35 del 22/5/20) chi rifiuta di rispettare il periodo di quarantena non si limita a commettere un illecito ma si macchia di un vero e proprio reato che, fra l'altro, macchia la fedina penale. La legge prevede il carcere fino a 18 mesi e un'ammenda che arriva a cinquemila euro. La situazione può addirittura peggiorare se chi ha abbandonato la quarantena contagia altre persone: se la diffusione della malattia viene considerata colposa, il Codice prevede la reclusione in carcere da 3 a 12 anni.

Insomma, si tratta di sanzioni severissime, predisposte appositamente per evitare il rischio di fughe dalla quarantena e di diffusione della malattia, ma i vigili di Napoli non possono applicarle: non riescono a sapere se la persona che hanno di fronte è fuggita dalla quarantena.

