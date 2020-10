Covid a Napoli,​ Fiola ricoverato all'ospedale Cotugno: è il presidente della Camera di Commercio

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, è ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli dopo la positività al coronavirus accertata nei giorni scorsi. Lo rende noto lo stesso Fiola su Facebook: «Cari amici - scrive - sono momenti difficili per tutti a causa di questo virus che ha ripreso vigore e forza. Da qualche giorno non scrivo su Facebook perchè sto combattendo il Covid e in queste ore mi sono dovuto recare all'ospedale Cotugno per ricevere le cure appropriate che a casa non erano più possibili».

Cari amici, sono momenti difficili per tutti a causa di questo virus che ha ripreso vigore e forza. Da qualche giorni... Pubblicato da Ciro Fiola su Giovedì 8 ottobre 2020

«Leggo il vostro affetto - aggiunge Fiola - nei messaggi che mi arrivano, ma il cellulare per ora deve stare un pò in disparte. Devo concentrarmi sulle cure e dedicarmi il tempo e le energie necessarie. Perché - conclude - sono deciso a tornare al più presto a casa e a lavoro, con la determinazione e la forza di sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA