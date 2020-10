Covid a Napoli, focolaio a Monte di Procida dopo le nozze: 49 contagiati

Cinquecento i test effettuati a Monte di Procida a persone che hanno avuto contatti con positivi al Covid 19, dopo aver partecipato alla cerimonia nuziale celebrata lo scorso 30 settembre in un ristorante di Bacoli. Si è concluso ieri mattina lo screening avviato domenica, all'esterno del municipio, da parte dell'asl Napoli2 nord sui residenti a Monte di Procida e Bacoli collegati ai link epidemiologici oggetto di attenzione. In totale sono stati eseguiti 500 tamponi, gli ultimi 120 ieri.

E finora sono emersi 49 casi positivi, in attesa dei risultati degli ultimi esami. Tra i contagi ci sono anche una neonata e una anziana donna. In totale 68 contagi, se si sommano quelli registrati nelle scorse settimane. Due persone risultate positive, invece, sono residenti nel vicino comune di Bacoli.

«La situazione è sotto controllo - spiega il sindaco Giuseppe Pugliese - possiamo tranquillizzare la cittadinanza e tenere in sicurezza l'intera comunità. Siamo riusciti ad intervenire in tempo e a circoscrivere tempestivamente possibili focolai, evitando problematiche maggiori». I risultati degli ultimi test saranno resi noti oggi dal dipartimento di epidemiologia e prevenzione della locale azienda sanitaria. Sul fronte della solidarietà, oltre ai montesi che vivono in Usa, molti familiari ed amici di cittadini positivi rendono disponibili le loro abitazioni libere per ospitare gli asintomatici. In tanti si stanno sottoponendo ai test in laboratori privati autorizzati dalla regione Campania, in osservanza dell'ordinanza sindacale. Il provvedimento chiede a titolari e dipendenti di esercizi commerciali di sottoporsi al tampone nasofaringeo per ragioni di sicurezza sanitaria. Le scuole, come prevedono le disposizioni municipali, sono chiuse. E a questo si è aggiunta in serata l'ordinanza regionale che dispone la chiusura fino a fine mese. Anche di questo si discuterà oggi, in un meeting convocato dal primo cittadino Pugliese con i dirigenti scolastici del territorio.

Nel comune di Bacoli, un'ordinanza del sindaco Josi Gerardo Della Ragione aveva ospeso fino a sabato 24 ottobre le attività in presenza del liceo Seneca di Torregaveta e della sede del Fusaro. In questa fase d'emergenza, è stata di nuovo avviata la didattica a distanza. La decisione era stata assunta in sinergia con il dirigente scolastico Tiziana Tuzi: nel liceo polispecialistico nei giorni scorsi sono emersi due contagi in prima C. Gran parte degli insegnanti della classe e degli alunni sono in isolamento domiciliare e in attesa dell' esito del tampone. Molti studenti, peraltro, provengono da Monte di Procida, dove si attendono gli ultimi risultati. Anche due allievi dell'Istituto Paolo di Tarso (nel plesso di Baia e in quello di Miseno) hanno contratto il Covid 19. Le classi sono in isolamento domiciliare, sono stati disposti i tamponi per gli scolari e i docenti.

