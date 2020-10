Covid a Napoli, focolaio nella casa di riposo a Portici: 57 positivi tra ospiti e personale

Focolaio nella casa di riposo per anziani privata Pio XII: positivi al Covid 41 anziani e 16 operatori. Boom di contagi nella residenza per anziani privata di via Gaetano Poli, nella città della Reggia, dove i circa 130 tamponi somministrati agli ospiti e al personale nei giorni scorsi hanno rilevato una buona parte di contagi. Su 52 ospiti anziani 41 sono risultati positivi e 11 negativI mentre su 40 dipendenti 16 sono positivi al Covid e 24 negativi.



Lo screening di massa era partito qualche giorno fa dopo la scoperta di due pazienti positivi, di cui uno con sintomi che è stato subito ricoverato aldi Boscotrecase. Il focolaio é stato subito arginato dalla direzione e dall’Asl Napoli 3 Sud con il dottore responsabile Antonio Coppola che hanno isolato i positivi al secondo e terzo piano della struttura, mentre i negativi sono al primo piano. I contagiati sono tutti asintomatici o con lievi sintomi e provengono da diversi comuni del Vesuviano: solo tre ospiti e due dipendenti sono porticesi.