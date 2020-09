Covid a Napoli, gli infermieri del Cardarelli tra paure e contagi: «Stiamo scoppiando»

Hanno paura ma continuano a lavorare con tenacia e professionalità gli infermieri dell'ospedale Cardarelli che in queste settimane hanno vissuto in prima linea il nuovo aumento di contagi da coronavirus. Una condizione di emergenza prevedibile e che, purtroppo, non ha tardato a palesarsi in questi ultimi giorni. Da quando il pronto soccorso del Cardarelli è stato chiuso per l'alto numeri di infetti giunti al nosocomio. Da allora i casi sono aumentati includendo tra i positivi trenta pazienti e sei sanitari. Una crescita esponenziale che non lascia tranquilli gli operatori sanitari in prima linea.

«Siamo stati profeti di quello che sarebbe accaduto – affermano – e la nostra preoccupazione cresce di giorno in giorno. Cinque infermieri e un operatore della medicina d'urgenza sono positivi ma purtroppo questo è solo l'inizio. È vero che l'azienda sta predisponendo tamponi per tutti, ma è altrettanto vero che ci sentiamo in pericolo perché il numero dei contagiati è in crescita. Noi siamo esseri umani e, anche se una volta indossata la divisa cerchiamo di contenere la paura, l'uomo non può sempre scindersi dal professionista. Siamo stati elogiati dalla politica nazionale e dalla politica locale, ma continuiamo a sentirci abbandonati».



Proprio per questi motivi, e dopo ormai sette mesi dall'inizio della pandemia, gli stessi operatori si dicono esausti e “scarichi”. Una condizione di tensione e pressione professionale che in molti di loro ha provocato stress psicologico.

«Stiamo veramente “scoppiando”, qui c'è gente che tra poco andrà in analisi perché ci troviamo ogni giorno in trincea e abbiamo paura di portare il virus a casa. Abbiamo tutti famiglia e il terrore è anche per i nostri cari. Per quelli che dovremmo proteggere e che invece temiamo di mettere in pericolo. Ci sentiamo veramente soli e continuare così non è affatto facile».

