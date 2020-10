Covid a Napoli, rischio focolaio all'ospedale San Paolo: spostato il reparto di Medicina

Rischio focolaio all’ospedale San Paolo a Napoli dove, negli ultimi giorni, sono risultati positivi al Covid sei sanitari del reparto di Medicina generale. Si tratta di quattro infermieri, un operatore socio sanitario e un medico che, al momento, sono in isolamento domiciliare senza alcun sintomo o con manifestazioni sintomatiche molto lievi. Il dato sull’aumento dei contagi tra il personale ospedaliero che, in realtà riguarda la maggior parte dei presidi napoletani, viene rilanciato dai sindacati come un’emergenza su cui intervenire immediatamente a cominciare dalla struttura di via Terracina dove, oltre ai sei contagiati tra i sanitari e pazienti in Medicina, sono positivi anche due medici e alcuni sanitari del pronto soccorso.

LEGGI ANCHE Covid in Campania, ecco il piano di emergenza

In una nota del sindacato Uil Fpl viene richiamata l’attenzione sulla «drammatica situazione in cui si è venuto a trovare l’ospedale San Paolo di Napoli per i numerosi casi di positività di Covid 19 tra il personale tutto: medico, sanitario e amministrativo». L’appello dei sindacalisti sollecita interventi radicali: «La situazione si rende oltremodo drammatica per mancanza di vigenti e radicali provvedimenti finalizzati a contrastare l’espandersi del suddetto virus - scrivono i rappresentanti sindacali - e lo spostamento di qualche unità operativa, come Medicina, da un piano all’altro certamente non risolverà la problematica». Il riferimento è al provvedimento attivato dalla dirigenza dell’ospedale San Paolo per contenere l’emergenza Covid e i rischi connessi che ha visto lo spostamento del reparto di Medicina su un altro piano per attivare una sanificazione profonda nei locali e consentire l’isolamento dei pazienti risultati positivi, diversificando gli ambienti.

Un provvedimento che, sempre secondo alcune voci sindacali, andrebbe potenziato con altre azioni radicali come «l’allontanamento dei cosiddetti lavoratori fragili, quelli cioè immuno-depressi, che hanno una maggiore probabilità di essere contagiati - recita ancora la nota delle rappresentanze sindacali unitarie dell’Asl Napoli1- Chiediamo dunque di ripristinare il protocollo lavoratori fragili come avvenne nella prima fase dello scoppio della pandemia». «Bisogna fare presto, anche perché tra un po' ci troveremo ad affrontare contemporaneamente due picchi influenzali, quello normale e quello da Covid-19», conclude la nota sottoscritta dai rappresentati Rsu dell’Asl Napoli 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA