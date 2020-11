Covid a Napoli, il funerale dell'economia campana davanti alla Regione: i commercianti sfilano con la bara

Un carro funebre e una bara vuota coperta dalla bandiera italiana hanno simboleggiato la protesta di qualche centinaio di persone tra artigiani, commercianti, e liberi professionisti, scesi in piazza a Napoli a manifestare, oggi 2 novembre, inscenando il funerale dell’economia campana. «O ci ascoltate o rischiate le quattro giornate» si leggeva sullo striscione tenuto alla testa del corteo, partito dopo un requiem suonato con la tromba dalla rotonda Diaz, per attraversare il lungomare, fino a raggiungere palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Napoli, protestano i commercianti: «Perdite per il 90%» L'EPIDEMIA Dpcm, verso coprifuoco serale. Conte: «Misure prima di... IL LOCKDOWN Lockdown, regioni valutate con il "semaforo": ecco come... IL LOCKDOWN Dpcm, circolari & Co: se il caos paralizza più del lockdown

«L'economia campana sta morendo – ha spiegato Francesco Amodeo, giornalista e animatore della protesta - Noi però non vogliamo arrenderci a questa idea quindi proporremo una serie di misure che posso essere adottate a livello sia locale che nazionale per provare a scongiurare ciò che sta avvenendo. La messa in sicurezza dei cittadini dal punto di vista sanitario non deve e non può trasformarsi in un economicidio». «Io sono un acconciatore – ha detto Giuseppe Piras, dell’associazione Stamm Cca – abbiamo avuto soltanto una detrazione sulle tasse del 20 per cento. Lo stato deve venirci incontro, contabilizzando le nostre perdite che non ci vengono riconosciute».

In strada anche mondo della scuola: tra il corteo due bambine con al collo due cartelli con le scritte «Bevo latte al plutonio» e «Sono un ogm», in risposta alle parole che il governatore Vincenzo De Luca ha speso contro una mamma napoletana in una sua recente diretta facebook. Ma a esprimere il proprio dissenso soprattutto categorie economiche in grave sofferenza a causa delle restrizioni imposte dalla seconda ondata della pandemia, come quella dei mercatali. «La gente nei mercati ormai non passeggia più e tutte queste proibizioni con la conseguente chiusura di parecchi mercati fanno sì che il settore sia in declino - ha sottolineato Antonio Cristiano dell'associazione mercatali - abbiamo quasi il 30 per cento delle attività delle attività in chiusura e chi rimane preferisce essere abusivo, così da non pagare le tasse piuttosto che essere condannato a morire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA