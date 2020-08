Covid a Napoli, in isolamento da tre giorni in attesa del risultato dei tamponi: «Prigioniero in casa, non posso tornare a lavorare»

Non può fare ritorno a lavoro perché non ha ancora ricevuto l’esito del tampone a cui si è sottoposto all’aeroporto di Capodichino al rientro da un viaggio in Belgio.

È la vicenda che coinvolge Gennaro Vitale, 65enne di Napoli, che già sabato scorso avrebbe dovuto riprendere servizio come collaboratore scolastico e responsabile tecnico in un istituto, e oggi invece si ritrova in isolamento fiduciario con il telefono incollato all'orecchio in cerca di notizie relative al suo esame.

L’uomo, insieme alla moglie, aveva preso un volo il 13 agosto direzione Eindhoven, in Olanda, da dove ha poi raggiunto via terra la città di Anversa per trascorrere le vacanze estive con uno dei figli residente nella cittadina belga.



«Io e mia moglie siamo rientrati venerdì - racconta Gennaro - e abbiamo richiesto un tampone anche se gli operatori sanitari continuavano a dirci che non era necessario. Adesso ci troviamo prigionieri in casa da tre giorni, e in più con il frigo e la dispensa praticamente vuoti».



La rabbia di Gennaro è acuita dalla difficoltà nel mettersi in contatto con il dipartimento di prevenzione dell’Asl di appartenenza, nel suo caso con la Napoli 1 centro, per ottenere il risultato del tampone. «, deve anche essere in grado di organizzare in maniera adeguata il meccanismo di comunicazione dell’esito dei test - evidenzia il collaboratore scolastico - nessuno risponde ai numeri di competenza. Stamattina sono stato attaccato al telefono dalle 9.30 fino alle 12 con il numero di centralino 800909699. Mi hanno risposto dopo ore dandomi un numero dedicato ai tamponi eseguiti in aeroporto, che però risulta sempre occupato e volte sembra addirittura staccato».

Gennaro intanto è risultato assente ingiustificato dal lavoro già da due giorni perché non gli è stata rilasciata nessuna dichiarazione che attesti la realizzazione di un tampone e l’osservanza della quarantena domiciliare in attesa del risultato. Né ha potuto procurarsi un certificato di malattia perché il suo medico curante è in ferie. «Se domani non andrò a lavoro a 120 persone non saranno accreditati gli straordinari - commenta - Mi fa rabbia restare chiuso in casa perché la regione non è attrezzata a dare una risposta rapida per quanto riguarda i tamponi. Nelle altre regioni i risultati si conoscono in mezza giornata».

