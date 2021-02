Covid a Napoli, infermiera morta a 52 anni: «Addio Michelina, guerriera del Cardarelli»

Non ce l’ha fatta Michelina Petretta, la «Guerriera del Cardarelli», da sempre in prima linea contro il Covid. Tre settimane infernali, in cui il peggioramento delle condizioni a portato l'infermiera di 52 anni, ammalatasi di Covid circa venti giorni fa, a terminare questa estenuante sofferenza.

La vicinanza di colleghi e di amici è stata costante in queste settimane: messaggi sui social (a cui Michela rispondeva fino a qualche giorno fa) e striscioni in strada che le auguravano quella guarigione tanto attesa e mai arrivata. È la sorella Nunzia, anche lei infermiera al Cardarelli, che ringrazia pubblicamente la medicina d'urgenza per l'affetto manifestato a Michela, la «Guerriera» del Cardarelli. «Ringrazio tutti per il calore e per l'affetto mostrato in queste settimane». «Una grande lavoratrice – scrive un collega sui social - un’amica, una combattente contro uno stramaledetto virus. Con Michela, soprattutto, muore una parte di noi. Che questo sole accompagni il tuo volo libero, anima dolce».

«Non so se in altri ambiti - scrive sui social Maria Giovanna, medico del Cardarelli - succeda lo stesso. Ma quando il tuo lavoro si articola in 24 ore e ti ritrovi a condividere anche pomeriggi, notti, giorni festivi in un reparto così critico, peraltro, quando insomma condividi davvero così tanto della tua vita in termini di emotività, di esperienze più o meno dolorose o a buon fine attraverso le storie dei pazienti, quando fai questo lavoro qui, tutto ciò che esiste in questo microcosmo diventa famiglia. E ne fai parte anche tu».

