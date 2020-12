Covid a Napoli, diminuiscono i contagi ma aumenta l'età media dei positivi: ecco i quartieri più a rischio

Il report periodico sull'andamento dell'epidemia da covid-19 nella città di Napoli mette in evidenzia che nelle ultime due settimane di novembre si è avuta «una sostanziale diminuzione» dei contagi, ma resta comunque «critica» la situazione delle Municipalità VII (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano) e VIII (Chiaiano, Scampia, Piscinola) e sottolinea che «l'aumento dell'età media dei contagi e della mortalità rappresenta un segnale da considerare attentamente».

Il report è frutto dello studio voluto dal Comune di Napoli, dall'assessorato con delega alla Salute, guidato da Francesca Menna, e coordinato da Giuseppe Signoriello (Unità di Statistica medica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli).

I dati mostrano che nel periodo compreso tra il 1 agosto e l'inizio di novembre c'è una crescita «esponenziale» di casi di positività al covid che nelle settimane successive subisce diminuzione. L'analisi evidenzia che si continua ad osservare un aumento dei casi di covid nella città di Napoli con un incremento cumulativo pari a circa 29031. Nella settimana dal 23 al 29 novembre, sono stati notificati 2.640 casi in riduzione rispetto alla settimana precedente nella quale i casi erano stati 4.159.

La città di Napoli evidenzia un'incidenza di covid-19 sempre maggiore rispetto al resto della Campania che si riflette sul dato della mortalità «notevolmente aumentata» nell'ultimo periodo con un tasso di mortalità attuale che risulta essere «più che raddoppiato rispetto a quello della Campania (43.6 vs 19.2 x 100.000 abitanti)». Sul fronte dei ricoveri ospedalieri, lo studio evidenzia che il numero dei ricoveri dopo un periodo di crescita risulta negli ultimi giorni «stabile» mente il dato delle terapie intensive è in diminuzione.

Ad essere più colpiti dal covid, nel mese di novembre risultano essere le persone in età più avanzata che rappresentano anche le classi con «maggiore rischio di ospedalizzazione e mortalità». Invece, nelle ultime due settimane i soggetti con età inferiore ai 18 anni hanno avuto l'incidenza minore. Analizzando la mappa del contagio quartiere per quartiere, si evidenzia che nelle ultime due settimane in tutte le Municipalità si è avuta una riduzione dell'incidenza di contagi: complessivamente la VII e l'VIII Municipalità mostrano i valori più alti di incidenza rispetto alle altre Municipalità.

