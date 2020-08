Covid a Napoli, torna il contrabbando: «Mascherina a un euro» sulle bancarelle

Non poteva perdere questa opportunità, la rapace economia d'occasione che a Napoli sa mettersi in moto con rapidità per cogliere l'attimo fuggente. Come quando la squadra di calcio agguanta un risultato improvviso, e spuntano in 24 ore, ovunque, bancarelle e gadget prodotti chissà dove, con chissà quale catena di comando, così, lesta al Coronavirus, la grande fabbrica napoletana dell'opportunità, ha sposato il Covid-19. E da disgrazia prova a farne opportunità. Basta guardare le bancarelle di quelle sentinelle del pezzotto che a Napoli sono i venditori ambulanti, per lo più migranti, per lo più abusivi: accanto alle cover dei cellulari, alle cuffiette contraffatte, a foulard e borse, sono comparse anche le mascherine chirurgiche. Due euro, che con trattativa scendono a uno. Le vendono ad ogni angolo di strada, soprattutto cingalesi e bengalesi, che occupano questo segmento da sempre nelle vie del centro: via Toledo, via Chiaia, via Santa Lucia, piazza Dante. Sono esposte in bella vista, sono prevalentemente di colore celeste, e al tatto sembrano di stoffa, più che di Tnt. Una merce scadente, indossata più per formalità che per reale protezione, ma che segna il tentativo di entrare in questa strana economia del Covid, che ha nella mascherina e nel gel disinfettante i suoi prodotti traino.

Non solo le bancarelle dei migranti, ma anche edicole, chioschi di gadget, perfino alle casse delle salumerie e dei negozi di detersivi. «Ne vendiamo poche ammette Luigi, edicolante tra Via Toledo e un vicolo dei Quartieri -, ma capita qualcosa, soprattutto ai turisti che l'hanno smarrita o a qualcuno che vuole entrare nei negozi e non l'ha portata con sé». Quartieri Spagnoli, Sanità, Decumani, sono le zone invase dai prodotti Covid made in Naples. Ma anche alla Ferrovia, lungo il corso Novara, accanto ai tradizionali negozi di abiti da lavoro o di magliette sportive, e nei dedali dei mercatini dove gli stand dei poveri vendono ai clienti poverissimi. Il prodotto è sempre lo stesso, la mascherina azzurra con lo stesso cellophane, le stesse pieghe, lo stesso disegno, tratto di una industria sotterranea, di una regia unica, di una capillare organizzazione. Si tratta probabilmente degli stessi laboratori di cucito allestiti nelle case dei ceti più popolari, dove vengono già fabbricati tessili di ogni tipo, legati alle circostanze: i gadget del calcio, appunto, pronti ai cambiamenti di logo, di colori sociali, anche di partitissime con sciarpe e bandiere; ma anche le ultime mode contraffatte di borse e accessori: scarpe perfettamente imitate, cinture.



È di poche settimane fa, il maxisequestro di 100mila mascherine illegali a Napoli Est. Il Comando provinciale della Guardia di Finanza le aveva trovate stoccate e già organizzate per la distribuzione in alcuni capannoni della zona industriale di Ponticelli e Barra. Altri depositi, a Poggioreale e a Casandrino. Le mascherine avevano i marchi di regolarità ma erano anche questi contraffatti. Perfette imitazioni delle chirurgiche da farmacia, pronte ad essere distribuite ai vari ambulanti insieme ad altra merce contraffatta. Oltre 25mila di questi pezzi erano addirittura venduti come KN95, quelle più sofisticate, smerciate a 5 euro l'una, e forse infiltrate nel circuito legale, quello delle farmacie. I blocchi di mascherine chirurgiche erano costruiti a pacchi da cinquanta, che i produttori vendono agli ambulanti stranieri per un prezzo che si aggira sui dieci euro. L'affare Covid sulle mascherine è semplice, sia nella fabbricazione che nello smercio. Un prodotto facile da fare, leggero da trasportare, semplice da vendere. Ma non mancano anche i termometri a infrarossi di origine cinese, comprati in grossa quantità all'estero, e rivenduti a prezzo intero a ristoranti e commercianti, e, soprattutto, i gel igienizzanti per le mani, che ogni negoziante deve avere all'ingresso e che molti portano ormai, nei miniastucci, in borsa e in tasca. Anche qui, la Guardia di Finanza, a Casavatore, ha messo i sigilli a un deposito con migliaia di flaconi, sia di formato gigante per le ricariche dei negozi, sia in piccoli astucci. Il liquido era prodotto in laboratori di fortuna, con etichette e marchi contraffatti: combinazioni chimiche improvvisate, con pochissime garanzie e con rischi anche per la salute.

Ma il business da Covid non è solo illegale. In città c'è anche chi prova, come sempre, a unire l'esigenza del momento con la goliardia, dentro il circuito della legalità. È il caso di Napolimania, il noto marchio di abbigliamento e oggettistica che spopola proponendo frasi e immagini cult della napoletanità, quella colorata e folcloristica. Così sono comparse nella vetrina dello store di Via Toledo decine di modelli di mascherina che portano impresse in bella vista, oltre a quelle che inneggiano al calcio Napoli, frasi simpatiche del tipo I love NPL oppure Sudman (con i colori di Superman) o Sta senza penzier o, dopo una carrellata di immagini di San Gennaro, Maradona, Totò e Massimo Troisi (le icone pop, con la bandiera del Regno delle due Sicilie, dell'orgoglio partenopeo), anche la mascherina che porta impresso uno slogan che potrebbe tornare utile in questo tempo di ripartenza della pandemia: Chi nun port' a mascherina è proprio na mappina. Il tutto da esporre sul proprio volto, per fare manifesto beffardo anche di un presidio sanitario.

