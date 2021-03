Covid a Napoli, morto 23enne di Gragnano: lo strazio della sorella su Facebook

Era ricoverato in ospedale a Napoli da oltre una settimana. È morto a 23 anni Vincenzo Ferraro, contagiato di Covid nella sua città, Gragnano. La comunità della città della pasta e la famiglia sono sotto choc per la perdita del giovane diabetico e in sovrappeso. La sua bacheca facebook in questi giorni è stata inondata di messaggi di speranza, poi la tragica notizia e i ricordi di amici e familiari.

«Non ci sono parole per descrivere l’amore che provo per Te - scrive la sorella su facebook - sei una persona eccezionale, sei un fratello che tutti vorrebbero, sei la mia spalla forte, sei il mio sangue, sei il mio ossigeno, sei la mia anima, sei un dono prezioso che mamma e papà mi hanno donato, sei un giocherellone, sei un ragazzo con il cuore d’oro, non riesco più a stare senza di te, devi combattere xké qua non ha più senso la mia vita, tu sei forte, me lo dicesti tu». Dalla speranza di riabbracciarlo alla morte avvenuta all'alba di venerdì 12 marzo.

