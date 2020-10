Covid a Napoli, morto dipendente comunale a Tufino: il sindaco proclama il lutto cittadino

Il sindaco Carlo Ferone ha proclamato il lutto cittadino per oggi, dalle 15 alle 16, per la morte del dipendente comunale Giuseppe De Stefano che aveva contratto il coronavirus. Nello stesso pomeriggio di oggi ci saranno a Tufino i funerali del 58enne e il primo cittadino ha invitato i titolari delle attività commerciali e delle organizzazioni politiche, sociali e produttive «a sospendere i lavori in segno di raccoglimento e rispetto».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo l'ultimo bollettino dell’Asl a Tufino ci sono 17 positivi e 15 isolamenti domiciliari. Il Comune sta organizzando la riapertura della sede municipale già da domani e valutando la data di apertura delle scuole.