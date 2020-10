Covid a Napoli, morto docente della scuola Siani: era vicino alla pensione

Docente della scuola Giancarlo Siani di Marano morto per Covid-19. L'uomo, Castrese Castaldi, era originario di Marano ma risiedeva nel limitrofo comune di Villaricca. Da quanto si apprende, aveva patologie pregresse e si è spento in un ospedale del Vesuviano dove era stato ricoverato in seguito all'aggravamento delle sue condizioni di salute.

L'insegnante, ormai prossimo alla pensione, lavorava da molti anni nella scuola elementare di via Labriola, nel centro della città, dove di recente è stato registrato anche un caso di positività tra gli alunni.

