Covid a Napoli, morto Bruno: figura storica della sinistra, fu amministratore delle Terme di Stabia

Castellammare piange la morte per Covid di Giuseppe Bruno, 84 anni, figura storica della sinistra stabiese. L’ingegnere era stato capo dell’Arin, azienda idrica di Castellammare, poi aveva assunto la guida delle Terme di Stabia dal 95 al 2000 e recentemente commissario liquidatore dell’Ente d’ambito Napoli Volturno.

Contagiato due settimane fa, era stato portato prima al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo, poi trasferito al Monaldi di Napoli dove è rimasto ricoverato fino alla morte.

Decine i messaggi di cordoglio della politica, Peppe Bruno era stato una figura storica prima del Pci e poi del Pds. Fondamentale il suo apporto nella stagione dell’elezione diretta dei sindaci appoggiando la vittoria di Catello Polito che poi lo scelse alla guida delle Terme. Così lo ricorda il Pd stabiese in una nota: «Il nostro amico, il nostro caro, carissimo compagno e amico Peppe Bruno non ce l'ha fatta. La sua ultima battaglia, quella più difficile delle tante che ha combattuto, l'ha persa questa sera, contro un nemico bastardo e infido che da giorni lo teneva inchiodato in un letto d'ospedale. Peppe, il nostro carissimo amico e compagno Peppe, ci ha lasciato. E siamo tutti attoniti e sconvolti, credevamo che lui avrebbe vinto, che ne sarebbe uscito. E invece così non è stato. Peppe lascia in tutti noi un vuoto incolmabile. Peppe era, anzi è, un grande uomo. Un grande compagno, un uomo perbene. Tutto d'un pezzo, guida ed esempio per tanti di noi, un pilastro del partito quando il partito era una grande famiglia, una solida comunità di persone che condividevano gli stessi valori, gli stessi obiettivi. Caro, carissimo Peppe, ci mancherai tanto, tantissimo. Ricorderemo i tuoi insegnamenti, il tuo assoluto rigore morale, il tuo vivere con la schiena dritta, il tuo essere d’esempio per tante generazioni».

