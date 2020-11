Covid a Napoli, morto campione di body building di Pompei: era medico nutrizionista e istruttore di fitness

Pompei sotto choc: muore per Covid il campione di body building. Salvatore Solimeno, 45enne di Pompei, noto medico nutrizionista, atleta di body building, istruttore di fitness e titolare di una palestra molto frequentata è deceduto in ospedale, al Fatebenefratelli di Napoli, dopo diversi giorni di agonia.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Coronavirus a Napoli, cinque morti in una notte al Covid Hospital di... L'EPIDEMIA Cardarelli, video choc del paziente morto nel bagno ma ci sono altre...

Il 45enne era molto noto nell’ambito sportivo. Aveva partecipato a diverse gare nazionali ed estere conquistando il podio e con un curriculum agonistico di tutto rispetto. È stato anche testimonial per una nota azienda di integratori.

Increduli ancora amici e parenti per la perdita inaspettata. Tutto il mondo del fitness è in lutto per la prematura scomparsa di Salvatore. Migliaia sono i messaggi di cordoglio proveniente da tutta Italia, e dal mondo, da parte di amici e colleghi del noto atleta. Salvatore è la decima vittima del Covid della città degli Scavi e del Santuario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA