Covid a Napoli, positivo a 12 giorni ma per il neonato l'odissea è finita

Neonato risulta positivo al Covid-19 al dodicesimo giorno di vita. L'odissea per la famiglia è terminata ieri: il piccolo è tornato a casa dopo una settimana di ricovero. Adesso, però, bisogna attendere il secondo tampone. È la storia del piccolo Francesco, che adesso è nella sua casa, a Vico Equense, con la mamma e il papà. «Mi sono dovuta separare da mio figlio pochi giorni dopo la sua nascita. È stato terribile» dice Sonia Savarese, madre del bambino. Tutto è cominciato il 7 novembre. «Ho partorito il 26 ottobre al San Leonardo di Castellammare racconta Sonia In ingresso mi hanno fatto il test sierologico e sono risultata negativa. Già nei giorni successivi al parto, però, ho cominciato ad avvertire mal di pancia, mal di schiena e un po' di febbre. Mi hanno dimesso perché hanno attribuito alla stanchezza post-parto la mia condizione. Poi i sintomi sono diventati più intensi e anche mio figlio e il mio compagno hanno cominciato a non stare bene».

A fornire supporto è stato il pediatra di famiglia Natale Maresca. «Con il dottore abbiamo fatto varie videochiamate attraverso le quali ha potuto osservare il bambino - continua Sonia - che aveva diarrea e uno strano colorito. Il medico mi ha consigliato di andare subito in ospedale. Il 7 novembre ci siamo recati nuovamente al San Leonardo e hanno fatto il tampone. Il giorno successivo l'amara notizia: Francesco era positivo al Covid-19». Il piccolo è dovuto rimanere in ospedale in osservazione, la madre e il padre isolati a casa. «Ci siamo sottoposti anche noi a tampone e dopo qualche giorno abbiamo scoperto anche noi di avere il virus». Per una settimana Sonia non si è potuta avvicinare al suo bambino. «Il fatto di non poterlo vedere e di avere pochissime notizie sul suo stato di salute è stato devastante. Per fortuna ogni tanto mi arrivavano le fotoe scattate da qualche infermiera che ci ha presi a cuore». Il bambino ora ha fatto ritorno a casa in quanto anche i suoi genitori sono risultati positivi. «Ancora non siamo stati sottoposti al secondo tampone. Ma i sintomi sono passati a tutti, è rimasta solo un po' di stanchezza».

