Covid a Napoli, la rivincita del Maresca: sarà centro pilota per trasfusioni «marziali»

Una rivoluzione nel mondo dell'ematologia nella popolosa area dell'Asl Napoli 3 Sud. Arriva infatto l'ok all'ambulatorio di terapia trasfusionale marziale all'ospedale Maresca, che sarà l'unico per tutti i 57 comuni coperti dall'azienda. Dopo anni di battaglie e difficoltà, il centro trasfusionale del nosocomio di Torre del Greco ha ricevuto l'approvazione dal direttore sanitario Ferdinando Siani e dal facente funzione di primario Eduardo Gattola per l'attivazione dell'ambulatorio specifico di terapia trasfusionale marziale in cui, cioè, i pazienti anemici e carenti di ferro, per diverse patologie, potranno essere trattati con le iniezioni di ferro endovena anziché con le classiche trasfusioni. Bisognerà aspettare la riattivazione degli ambulatori, non appena si sarà calmata l'emergenza Covid che attualmente prevede al Maresca lo stop agli interventi di elezione e ambulatoriali, ma una volta attivo il servizio i pazienti potranno accedervi per prescrizione medica o per emergenza tramite il Pronto Soccorso.

Attualmente, la terapia marziale (cioè la somministrazione di sali ferrosi endovena) è garantita solo tramite accesso ai Pronto Soccorso e nei reparti, quindi con ricovero obbligato. Mentre l'attivazione del servizio ambulatoriale permetterà di evitare molti accessi inutili ai Pronto Soccorso e nei reparti e diminuire le trasfusioni ai pazienti, più care ed invasive. «È una grande vittoria - dice Cinzia Pagano, ematologa e coordinatrice del servizio - che ci consentirà di offrire un importante servizio a tutti i cittadini dell'Asl Na 3 Sud, da Nola a Sorrento. Si tratta di una terapia per anemie sideropeniche (ferro carenziali) che spesso richiedono accessi in Pronto Soccorso o trasfusioni che non possono essere fatte a casa. Adesso, invece, tutto si potrà fare in ambulatorio solo con prescrizione medica, pagando il ticket con risparmio di tempo e soldi. Si eviteranno tante terapie marziali fatte a casa impropriamente, col rischio di reazioni avverse e l'intasamento dei Pronto Soccorso e dei reparti. Risparmio anche economico considerando che il costo di una trasfusione in ospedale è di 120 euro a fronte dei 30 euro della fiala di ferro».

Il servizio, una volta attivato, sarà funzionante il mercoledì dalle 11.30 alle 13.30 e il venerdì dalle 13 alle 15; si potranno prevedere anche 4 interventi per volta, a fronte di ricoveri anche di giorni per un solo intervento. La richiesta è alta, molti gli anemici, cioè coloro nei quali si registra una aumentata perdita di ferro a causa di una qualche patologia (ad esempio per infiammazione del colon), per un malassorbimento (ad esempio per una intolleranza alimentare), o in caso di patologie ginecologiche, o ancora per malnutrizione. «La terapia sarà vantaggiosa - conclude Pagano - anche in termini clinici. Spesso ci troviamo a fare trasfusioni anche a giovanissime o donne gravide, con diversi rischi come la probabilità di reazioni avverse. Queste nella terapia marziale sono molto più rare». Il centro trasfusionale del Maresca è il più adatto per questo tipo di terapia sia perché ci sono i locali e le attrezzature adatte, sia perché c'è un'equipe specializzata tra ematologi e infermieri che seguiranno il paziente e ne monitoreranno le condizioni.

